Michoacán, 15 de julio de 2026.- Julio Meza, quien fuera excoordinador de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, fue asesinado este 14 de julio, de acuerdo con reportes recogidos por Infobae.
Con la información disponible hasta el momento no se ha precisado el lugar exacto del ataque, el modo en que ocurrió ni si existe una línea de investigación abierta por las autoridades estatales. Tampoco se ha informado si su salida del cargo estaba relacionada con el hecho.
El asesinato ocurre en un estado marcado por una ola reciente de violencia contra figuras públicas: Michoacán registró en meses previos el asesinato de Carlos Manzo, entonces alcalde de Uruapan, y un ataque armado a un velorio en el municipio de Álvaro Obregón.