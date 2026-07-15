Regidora de Morena herida en ataque en Tecate es reportada fuera de peligro

María de Jesús Quijada Maldonado recibió dos impactos de bala en la cabeza; su esposo, Jesús Pereida, murió en el lugar del ataque.

La regidora de Morena en Tecate, María de Jesús Quijada Maldonado, permanece hospitalizada tras sobrevivir a un ataque armado en el que murió su esposo.

María de Jesús Quijada Maldonado, regidora de Morena en Tecate, fue trasladada a un hospital en Estados Unidos tras un ataque armado en el que perdió la vida su esposo, Jesús Pereida.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 15, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Tecate, Baja California, 15 de julio de 2026.- La regidora de Morena en Tecate, María de Jesús Quijada Maldonado, se encuentra fuera de peligro tras recibir dos impactos de bala en la cabeza durante un ataque armado. Su esposo, Jesús Pereida, murió en el lugar de los hechos; uno de los escoltas que los acompañaba también resultó herido.

El ataque ocurrió sobre la calle Coyuca, en el fraccionamiento La Hacienda, cuando la pareja viajaba en un vehículo. Quijada Maldonado fue trasladada en helicóptero a un hospital en Estados Unidos, donde recibió atención médica.

Tras el ataque circuló una versión no confirmada sobre la muerte de la regidora, que habría sido difundida como estrategia para proteger su seguridad durante el traslado; la versión fue desmentida posteriormente por sus familiares.

Persiste una discrepancia sin confirmar sobre si la hija de la pareja, presente durante el ataque, resultó herida.

Quijada Maldonado ocupa el cargo de regidora desde 2024, con periodo hasta 2027; se desempeñó también como directora del DIF municipal y, en fechas recientes, como alcaldesa interina durante un viaje del presidente municipal, Román Cota. Pereida encabezaba las mesas de seguridad en Tecate y era titular del Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

El ataque se suma a una ola de violencia política que en México ha dejado cinco regidoras y alcaldesas asesinadas en menos de seis meses, y ocurre semanas después del asesinato de una asesora política en Veracruz.

seguridad sucesos violencia baja california

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