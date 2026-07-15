Tecate, Baja California, 15 de julio de 2026.- La regidora de Morena en Tecate, María de Jesús Quijada Maldonado, se encuentra fuera de peligro tras recibir dos impactos de bala en la cabeza durante un ataque armado. Su esposo, Jesús Pereida, murió en el lugar de los hechos; uno de los escoltas que los acompañaba también resultó herido.

El ataque ocurrió sobre la calle Coyuca, en el fraccionamiento La Hacienda, cuando la pareja viajaba en un vehículo. Quijada Maldonado fue trasladada en helicóptero a un hospital en Estados Unidos, donde recibió atención médica.

Tras el ataque circuló una versión no confirmada sobre la muerte de la regidora, que habría sido difundida como estrategia para proteger su seguridad durante el traslado; la versión fue desmentida posteriormente por sus familiares.

Persiste una discrepancia sin confirmar sobre si la hija de la pareja, presente durante el ataque, resultó herida.

Quijada Maldonado ocupa el cargo de regidora desde 2024, con periodo hasta 2027; se desempeñó también como directora del DIF municipal y, en fechas recientes, como alcaldesa interina durante un viaje del presidente municipal, Román Cota. Pereida encabezaba las mesas de seguridad en Tecate y era titular del Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

El ataque se suma a una ola de violencia política que en México ha dejado cinco regidoras y alcaldesas asesinadas en menos de seis meses, y ocurre semanas después del asesinato de una asesora política en Veracruz.