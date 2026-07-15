Detienen a empresario señalado como el francotirador de la Vía Atlixcáyotl en Puebla

Rafael Zabalza Beraza, empresario farmacéutico español, fue detenido tras un enfrentamiento con fuerzas de seguridad y enfrenta cargos por homicidio calificado en grado de tentativa.

Vía Atlixcáyotl en San Andrés Cholula, Puebla, escenario de los ataques atribuidos al detenido

Vía Atlixcáyotl, en San Andrés Cholula, Puebla, donde se registraron los ataques atribuidos al detenido.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 15, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Puebla, 15 de julio de 2026.- Rafael Zabalza Beraza, empresario farmacéutico de origen español, fue detenido en San Andrés Cholula, Puebla, tras un enfrentamiento con fuerzas de seguridad, de acuerdo con lo reportado por UnoTV.

Zabalza es señalado como el presunto autor de al menos 12 ataques contra automovilistas registrados en la Vía Atlixcáyotl durante el primer semestre del año, un caso que había sido referido públicamente como el del "francotirador de la Vía Atlixcáyotl".

Tras su detención, enfrenta cargos por homicidio calificado en grado de tentativa. Al tratarse de una persona detenida y no de una sentencia firme, la responsabilidad penal sobre los hechos que se le atribuyen está aún por resolverse en el proceso correspondiente.

La detención se produjo la madrugada de este martes, según la fuente citada. No se han precisado, con la información disponible, los pormenores del enfrentamiento ni si hubo personas heridas durante el operativo.

El caso se suma a otros golpes recientes a la seguridad en el estado: semanas antes, autoridades federales realizaron un operativo federal en Puebla que aseguró armamento, y la Fiscalía estatal detuvo a un grupo de expolicías de Puebla vinculados con crimen organizado.

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