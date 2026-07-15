CJNG amenaza a la Unión Tepito y al Cartel de Tláhuac en video difundido en CDMX

El material, difundido este martes, muestra a sujetos encapuchados con chalecos del cártel y se interpreta como una escalada de la disputa territorial en la capital.

Video difundido en redes sociales muestra a sujetos armados con chalecos atribuidos al CJNG lanzando amenazas contra la Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac en la Ciudad de México.

Un video difundido en redes sociales muestra a sujetos encapuchados con chalecos atribuidos al CJNG emitiendo amenazas contra la Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac; la autenticidad del material no ha sido confirmada de manera independiente.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 15, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
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abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
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- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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Ciudad de México, 15 de julio de 2026.- Un video difundido este martes en redes sociales muestra a sujetos encapuchados, con chalecos con las siglas del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lanzando amenazas directas contra la Unión Tepito y el Cartel de Tláhuac, de acuerdo con la reproducción del material reportada por Infobae.

El contenido se interpreta como una escalada de la disputa territorial entre grupos del crimen organizado que operan en la Ciudad de México. Rotativo no ha verificado de manera independiente el origen, la fecha real de grabación ni la autenticidad del video, por lo que su contenido se trata como material no confirmado hasta que exista corroboración adicional.

La amenaza se da en un contexto de reacomodo dentro del CJNG: distintos análisis han documentado la fractura del cártel tras la muerte de El Mencho y el desplazamiento de parte de su violencia hacia otras regiones del país. Rotativo mantiene una cobertura ampliada sobre el CJNG.

No se ha reportado, con la información disponible, un pronunciamiento oficial de las autoridades capitalinas sobre el video ni sobre acciones de seguridad derivadas de su difusión.

seguridad sucesos criminalidad cjng cdmx

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