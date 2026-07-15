Ciudad de México, 15 de julio de 2026.- Un video difundido este martes en redes sociales muestra a sujetos encapuchados, con chalecos con las siglas del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lanzando amenazas directas contra la Unión Tepito y el Cartel de Tláhuac, de acuerdo con la reproducción del material reportada por Infobae.

El contenido se interpreta como una escalada de la disputa territorial entre grupos del crimen organizado que operan en la Ciudad de México. Rotativo no ha verificado de manera independiente el origen, la fecha real de grabación ni la autenticidad del video, por lo que su contenido se trata como material no confirmado hasta que exista corroboración adicional.

La amenaza se da en un contexto de reacomodo dentro del CJNG: distintos análisis han documentado la fractura del cártel tras la muerte de El Mencho y el desplazamiento de parte de su violencia hacia otras regiones del país. Rotativo mantiene una cobertura ampliada sobre el CJNG.

No se ha reportado, con la información disponible, un pronunciamiento oficial de las autoridades capitalinas sobre el video ni sobre acciones de seguridad derivadas de su difusión.