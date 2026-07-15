Detienen en la CDMX a "El Nico", señalado fundador de Los Tanzanios

Nicolás "N" fue aprehendido en la capital por su presunta participación en narcomenudeo.

Ciudad de México, lugar de la detención del señalado fundador del grupo Los Tanzanios

Ciudad de México, donde fue detenido Nicolás "N", señalado como fundador de "Los Tanzanios".

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 15, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 15 de julio de 2026.- Nicolás "N", conocido como "El Nico" y señalado como fundador del grupo "Los Tanzanios", fue detenido en la Ciudad de México por su presunta participación en narcomenudeo, de acuerdo con la información disponible.

Al tratarse de una detención, la responsabilidad penal del imputado sobre los hechos que se le atribuyen está aún por resolverse en el proceso correspondiente.

Con la información disponible no se ha precisado la alcaldía en la que ocurrió la detención, la corporación que la realizó ni si existen otras personas detenidas junto con él.

La detención se suma a otros golpes contra células de narcomenudeo en la capital, luego de que cayeran cuatro integrantes de Los Malcriados 3AD en CDMX. Detenciones por narcomenudeo se han replicado también en otras entidades del país.

seguridad sucesos criminalidad cdmx

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