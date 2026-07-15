Ciudad de México, 15 de julio de 2026.- Nicolás "N", conocido como "El Nico" y señalado como fundador del grupo "Los Tanzanios", fue detenido en la Ciudad de México por su presunta participación en narcomenudeo, de acuerdo con la información disponible.

Al tratarse de una detención, la responsabilidad penal del imputado sobre los hechos que se le atribuyen está aún por resolverse en el proceso correspondiente.

Con la información disponible no se ha precisado la alcaldía en la que ocurrió la detención, la corporación que la realizó ni si existen otras personas detenidas junto con él.

La detención se suma a otros golpes contra células de narcomenudeo en la capital, luego de que cayeran cuatro integrantes de Los Malcriados 3AD en CDMX. Detenciones por narcomenudeo se han replicado también en otras entidades del país.