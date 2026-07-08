Capturan en Álvaro Obregón a cuatro de Los Malcriados 3AD por extorsión

La célula figura entre las diez organizaciones que controlan la extorsión en la capital, con dominio en tres alcaldías del poniente.

Elementos de fuerzas federales y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron un operativo en la alcaldía Álvaro Obregón que derivó en la detención de cuatro presuntos integrantes de Los Malcriados 3AD.

Autoridades federales y capitalinas detuvieron a cuatro presuntos integrantes de la célula delictiva Los Malcriados 3AD durante un operativo en la alcaldía Álvaro Obregón, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

SSPC/SSC.
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 08, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 8 de julio de 2026.- Cuatro hombres, presuntos integrantes de la célula delictiva Los Malcriados 3AD, fueron detenidos en la víspera por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina en la alcaldía Álvaro Obregón.

La acción se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, tras trabajos de inteligencia que vincularon al grupo con extorsión, cobro de piso y venta de droga en la zona poniente de la capital, la misma estrategia federal que ha derivado en capturas de servidores públicos como la del alcalde de Atlatlahucan en Morelos.

Dos de los capturados, Osvaldo Aldair "N", de 21 años, y Maximiliano Farid "N", de 20, cuentan con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado en grado de tentativa. Los otros dos fueron identificados como Joaquín Ramos "N", de 27 años, y Ángel Eduardo "N", también de 20.

Los Malcriados 3AD —siglas de Tercera Acción Destructiva— operan desde hace años en el poniente de la Ciudad de México y figuran entre las diez organizaciones que controlan la extorsión en la capital, con dominio territorial en Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras. El combate a estas estructuras se suma a operativos recientes contra células de extorsión en la capital, como el que desarticuló a una franquicia del Tren de Aragua y el golpe a la célula Cabrera Sarabia.

El grupo fue fundado por Lenin Jonathan Canchola Martínez, alias "El Carnal", sentenciado en junio de 2025 a 50 años de prisión por secuestro agravado y asociación delictuosa. El golpe previo más reciente contra la estructura ocurrió en mayo pasado, cuando autoridades federales y capitalinas decomisaron en Lomas de Plateros más de una tonelada de marihuana valuada en unos 15 millones de pesos y detuvieron a cuatro personas vinculadas a la célula.

seguridad criminalidad sucesos cdmx

Reciente

Elementos de Guardia Civil de Michoacán resguardan tractocamión con vehículos en Cuitzeo
Editorial

Guardia Civil detiene a hombre que transportaba vehículo con reporte de robo en Cuitzeo

El tractocamión transportaba dos vehículos, uno de ellos un Polaris RZR con reporte de robo.

Elton John anunció dos conciertos en el Estadio Banorte de la Ciudad de México como parte de la etapa final de su carrera en los escenarios.
Espectáculos

Elton John vuelve a México: dos conciertos en el Estadio Banorte en octubre

La Ciudad de México será la única sede de la visita, con boletos de 990 a 16 mil pesos más cargos por servicio.

Taylor Swift y Travis Kelce durante su boda en Nueva York, una ceremonia privada cuyos detalles comenzaron a conocerse días después del enlace.
Espectáculos

Filtran detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

Pese a los acuerdos de confidencialidad y la prohibición de celulares, invitados y medios han reconstruido votos, música y decoración del enlace en el Madison Square Garden.

Autoridades del Gobierno de México informaron que solicitarán al FBI detalles sobre su presunta participación en la operación que derivó en la captura de Ismael "El Mayo" Zambada.
México

México exige al FBI aclarar su papel en la captura del Mayo Zambada

La Cancillería pidió a la FGR solicitar formalmente al buró estadounidense los detalles de su participación en la operación de 2024