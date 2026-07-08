Ciudad de México, 8 de julio de 2026.- Cuatro hombres, presuntos integrantes de la célula delictiva Los Malcriados 3AD, fueron detenidos en la víspera por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina en la alcaldía Álvaro Obregón.

La acción se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, tras trabajos de inteligencia que vincularon al grupo con extorsión, cobro de piso y venta de droga en la zona poniente de la capital, la misma estrategia federal que ha derivado en capturas de servidores públicos como la del alcalde de Atlatlahucan en Morelos.

Dos de los capturados, Osvaldo Aldair "N", de 21 años, y Maximiliano Farid "N", de 20, cuentan con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado en grado de tentativa. Los otros dos fueron identificados como Joaquín Ramos "N", de 27 años, y Ángel Eduardo "N", también de 20.

Los Malcriados 3AD —siglas de Tercera Acción Destructiva— operan desde hace años en el poniente de la Ciudad de México y figuran entre las diez organizaciones que controlan la extorsión en la capital, con dominio territorial en Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras. El combate a estas estructuras se suma a operativos recientes contra células de extorsión en la capital, como el que desarticuló a una franquicia del Tren de Aragua y el golpe a la célula Cabrera Sarabia.

El grupo fue fundado por Lenin Jonathan Canchola Martínez, alias "El Carnal", sentenciado en junio de 2025 a 50 años de prisión por secuestro agravado y asociación delictuosa. El golpe previo más reciente contra la estructura ocurrió en mayo pasado, cuando autoridades federales y capitalinas decomisaron en Lomas de Plateros más de una tonelada de marihuana valuada en unos 15 millones de pesos y detuvieron a cuatro personas vinculadas a la célula.