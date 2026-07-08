Ciudad de México, 8 de julio de 2026.- El reencuentro que la pandemia le negó a México ya tiene fechas: Elton John ofrecerá dos conciertos en el país, el viernes 2 y el sábado 3 de octubre en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, más de una década después de su última presentación en territorio mexicano.

La capital será la única ciudad mexicana incluida en la visita, por lo que los asistentes de otros estados y de Latinoamérica deberán trasladarse a la Ciudad de México para las dos funciones.

La preventa Rocket Club iniciará el 15 de julio a las 12:00 horas y la venta general arrancará el 16 de julio a la misma hora, a través de Superboletos. Los precios irán de 990 a 16 mil pesos, sin considerar cargos por servicio.

El anuncio salda una deuda con el público mexicano. La gira de despedida Farewell Yellow Brick Road canceló su tramo latinoamericano por la pandemia y cerró en Estocolmo, Suecia, en julio de 2023, fecha desde la cual el músico británico se retiró de las giras.

Las dos noches de octubre forman parte de la etapa final de su carrera sobre los escenarios y llegan semanas después de su actuación programada en el festival Rock in Río de Brasil, el 7 de septiembre.

La sede añade otro componente al regreso: el Estadio Banorte —el remodelado Coloso de Santa Úrsula— fue reinaugurado en marzo tras casi dos años de obras y albergó el partido inaugural del Mundial 2026 el 11 de junio, por lo que el intérprete de Rocket Man será uno de los primeros actos musicales de gran formato en el recinto tras la justa.

La confirmación se suma a un semestre cargado de giras internacionales en el país y a una agenda de conciertos que en la segunda mitad del año incluye a Rosalía, Sam Smith y Bruno Mars en la capital.

Además de las localidades generales, habrá una cantidad limitada de paquetes VIP con lugares preferenciales, fotografía junto al piano de Elton John, experiencias de hospitalidad previas al concierto y artículos conmemorativos exclusivos.