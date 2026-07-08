Filtran detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

Pese a los acuerdos de confidencialidad y la prohibición de celulares, invitados y medios han reconstruido votos, música y decoración del enlace en el Madison Square Garden.

Taylor Swift y Travis Kelce durante su boda en Nueva York, una ceremonia privada cuyos detalles comenzaron a conocerse días después del enlace.

Cinco días después de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, continúan revelándose detalles de la ceremonia privada celebrada en Nueva York, a la que asistieron cerca de mil invitados bajo estrictas medidas de confidencialidad.

Foto:Travis Kelce.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 08, 2026
Mariana Torres García

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Nueva York, Estados Unidos, 8 de julio de 2026.- Cinco días después de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden, los detalles del enlace más hermético del espectáculo siguen filtrándose, pese a los acuerdos de confidencialidad firmados por cerca de mil invitados, la prohibición de celulares y una carpa de 55 metros que ocultó los accesos al recinto.

La cantante y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, ambos de 36 años, se casaron el pasado 3 de julio en una ceremonia oficiada por el actor Adam Sandler, según confirmó la publicista de Swift, Tree Paine. El comunicado precisó que la pareja no tuvo damas de honor ni testigos: Austin Swift fungió como "hombre de honor" de su hermana y Jason Kelce fue el padrino de Travis, su compañero en el pódcast New Heights.

Lo que se filtró de la boda en Nueva York

La primera grieta en el pacto de silencio la abrió Adam Aron, director ejecutivo de AMC Theatres y uno de los invitados, quien publicó en X un relato de la velada que después eliminó, aunque las capturas de pantalla lo preservaron.

Aron describió el escenario como un jardín al aire libre decorado en verde y blanco, con flores naturales y unas 15 filas de alrededor de 75 sillas, en una ambientación que, según los asistentes, hizo irreconocible al recinto deportivo.

De acuerdo con People, los votos de la pareja duraron unos 20 minutos por persona y fueron leídos de libros con cubierta dorada; fuentes citadas por NBC News añadieron que Swift incluso cantó un breve pasaje durante los suyos. La misma revista reportó que, tras la ceremonia, Paul McCartney y Stevie Nicks ofrecieron interpretaciones en vivo en el salón de la recepción; versiones de los asistentes señalan que el exbeatle tocó temas de Liverpool, entre ellos I Want to Hold Your Hand.

El entrenador de los Chiefs, Andy Reid, contó a CNN que Sandler hizo un "trabajo fenomenal" y resumió el consejo del actor a los novios: "Bésala cada vez que tengas oportunidad, todos los días". Donna Kelce, madre del jugador, describió la noche como "mágica, de verdad, mágica", mientras que Robin Gentry, tía de la cantante, declaró a LBC News: "Lloraron, rieron, bailaron, se abrazaron y se besaron".

Del anuncio en pantallas al pañuelo bordado

El matrimonio se reveló al público con el mensaje "JUST&T MARRIED" en las pantallas exteriores del Madison Square Garden, un juego con las iniciales de la pareja, mientras el Empire State Building se iluminó de azul. Page Six reportó además la salida del recinto de un automóvil con placa personalizada "JUST&T MRD"; testigos vieron descargar juegos de arcade la mañana siguiente, señal de la fiesta que se extendió de madrugada.

Entre los invitados confirmados figuraron Selena Gomez, Steven Spielberg, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Hugh Grant, Ed Sheeran, Jennifer Lopez y Tom Hanks, junto con compañeros de Kelce en la NFL como George Kittle y Matthew Stafford.

La boda selló una relación que comenzó en 2023, meses antes de que el jugador firmara el contrato millonario que lo convirtió en el ala cerrada mejor pagado de la liga, y del compromiso anunciado en agosto de 2025, en plena recta final del proyecto de regrabaciones con el que la cantante recuperó el control de su catálogo.

Como recuerdo, cada invitado recibió un pañuelo blanco bordado con el monograma de la pareja y la leyenda "So it's gonna be forever", verso de Blank Space, el éxito de Swift de 2014.

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