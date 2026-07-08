Más de 8 mil personas remitidas a Juzgado Cívico en Querétaro en 2026

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal detalla que el consumo de alcohol en la vía pública encabezó las faltas administrativas del primer semestre de 2026.

Oficial de la Policía Municipal de Querétaro camina junto a una patrulla en una vialidad

Un elemento de la Policía Municipal de Querétaro realiza labores de vigilancia en una vialidad del municipio. La imagen es de carácter ilustrativo y no corresponde a un operativo específico de Juzgado Cívico.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 08, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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Querétaro, 8 de julio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) remitió a 8 mil 63 personas ante el Juzgado Cívico durante el primer semestre de 2026, por incumplir el Reglamento de Justicia Cívica y el Reglamento de Tránsito y Movilidad del municipio.

De acuerdo con la corporación, el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública fue la incivilidad más registrada en el periodo.

Le siguieron la desobediencia y resistencia de particulares, el consumo de estupefacientes en espacios públicos, conducir un vehículo en estado de ebriedad y modificar de cualquier forma el uso del espacio público.

Como parte del programa de Atención a Infractores de Reglamentos Cívicos con Adicciones, vigente desde 2024 dentro del modelo queretano de Justicia Cívica, 102 de las personas remitidas en este semestre fueron canalizadas a algún Centro de Adicciones certificado, donde pueden recibir atención integral y especializada.

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