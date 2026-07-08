Querétaro, 8 de julio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) remitió a 8 mil 63 personas ante el Juzgado Cívico durante el primer semestre de 2026, por incumplir el Reglamento de Justicia Cívica y el Reglamento de Tránsito y Movilidad del municipio.

De acuerdo con la corporación, el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública fue la incivilidad más registrada en el periodo.

Le siguieron la desobediencia y resistencia de particulares, el consumo de estupefacientes en espacios públicos, conducir un vehículo en estado de ebriedad y modificar de cualquier forma el uso del espacio público.

Como parte del programa de Atención a Infractores de Reglamentos Cívicos con Adicciones, vigente desde 2024 dentro del modelo queretano de Justicia Cívica, 102 de las personas remitidas en este semestre fueron canalizadas a algún Centro de Adicciones certificado, donde pueden recibir atención integral y especializada.