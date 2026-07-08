Suman ocho detenidos por el asesinato de la periodista Roxana Guzmán

El titular de la SSPC confirmó que se ejecutaron ocho órdenes de aprehensión y que la investigación federal sigue abierta.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre los avances en la investigación por el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

Omar García Harfuch informó que ocho personas han sido detenidas por el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez y señaló que las investigaciones continúan para capturar a más presuntos responsables.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 08, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 8 de julio de 2026.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que suman ocho personas detenidas por el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, y advirtió que las capturas no representan el cierre del caso. "Aún faltan más personas por detener", declaró en la conferencia presidencial de la víspera.

El funcionario federal precisó que se han ejecutado ocho órdenes de aprehensión y que las autoridades continúan actos de investigación para obtener nuevos mandamientos judiciales conforme se reúnan elementos de prueba. Entre los detenidos figuran cuatro policías municipales, según confirmó la Fiscalía de Veracruz.

García Harfuch informó que mantiene comunicación permanente con la gobernadora Rocío Nahle, la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal de Veracruz para coordinar las acciones que permitan llevar ante la justicia a todos los responsables del secuestro y asesinato de la comunicadora, ocurrido tras su plagio el pasado 2 de junio en Nanchital.

En la misma conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a las y los periodistas en situación de riesgo acercarse a la Secretaría de Gobernación para recibir protección, mientras el gabinete anunció la elaboración de un informe sobre los asesinatos de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y activistas registrados en el país.

La exigencia de blindar el ejercicio periodístico también avanza en lo local, con la iniciativa para elevar la protección a periodistas a rango constitucional en Querétaro.

La familia de Roxana Guzmán realizó un velorio privado el pasado 6 de julio en su domicilio de Nanchital, después de que la Fiscalía confirmara mediante pruebas de ADN que los restos localizados correspondían a la comunicadora. La investigación ministerial determinó que la periodista fue privada de la libertad y posteriormente asesinada.

gobierno seguridad criminalidad secuestro prensa

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