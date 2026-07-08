San Juan del Río, 8 de julio de 2026.— Un incendio de grandes dimensiones registrado la noche del martes en una recicladora y chatarrera ubicada a un costado de Avenida Universidad, en las inmediaciones de la colonia Rancho Banthí, generó alarma entre familias de la zona Oriente de San Juan del Río y reabrió el debate sobre la operación de este tipo de establecimientos dentro de áreas urbanas.

El siniestro, cuyas causas no han sido precisadas oficialmente, movilizó a elementos de Bomberos de San Juan del Río, quienes trabajaron durante varias horas para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otros puntos del inmueble o zonas cercanas.

Llamas consumen materiales al interior de una recicladora ubicada junto a Avenida Universidad, en Rancho Banthí. Bomberos SJR.

De acuerdo con reportes preliminares, el incendio se originó al interior del predio donde se almacenan materiales reciclables y chatarra. La magnitud del fuego provocó preocupación entre vecinos, principalmente por la cercanía del establecimiento con viviendas y por el riesgo que representa la acumulación de desechos en una zona habitacional.

Hasta el momento, Protección Civil Municipal no ha difundido un dictamen público detallado sobre el origen del incendio, las condiciones de operación del lugar ni las medidas de seguridad con las que contaba el establecimiento. Tampoco se ha informado si el inmueble tenía observaciones previas, permisos vigentes o requerimientos pendientes por parte de la autoridad.

El caso se suma a otros incidentes recientes que han puesto bajo revisión la capacidad preventiva de las autoridades en materia de supervisión de giros de riesgo en San Juan del Río. Rotativo ha documentado previamente casos como el incendio en un presunto taller mecánico de San Juan del Río, así como señalamientos sobre la falta de control en establecimientos irregulares o con deficiencias de operación en el municipio.

Columna de humo y fuego se eleva desde una recicladora y chatarrera localizada en Avenida Universidad. Bomberos SJR.

Además del peligro por fuego, habitantes de la zona han señalado que la acumulación de materiales reciclables también genera condiciones para la presencia de fauna nociva, malos olores y riesgos sanitarios, especialmente cuando estos predios se ubican cerca de familias, comercios y vialidades con alta circulación.

La emergencia también afectó la movilidad sobre Avenida Universidad, en dirección hacia la zona Oriente, debido al despliegue de unidades de emergencia y al trabajo operativo de los bomberos. La vialidad permaneció parcialmente obstruida mientras se realizaban las maniobras de control, sofocación y enfriamiento.

Unidad de Bomberos de San Juan del Río bloquea parcialmente la vialidad durante la atención del incendio. Bomberos SJR.

Este incendio vuelve a colocar en la discusión pública la necesidad de revisar la ubicación, permisos, medidas preventivas y condiciones de seguridad de recicladoras, chatarreras, talleres, bodegas y patios de acumulación de materiales que operan dentro o junto a zonas habitacionales.

En San Juan del Río, los incendios han representado una carga operativa constante para las corporaciones de emergencia. Tan solo durante los primeros meses del año, Bomberos reportó una alta incidencia de servicios por fuego, particularmente en zonas con acumulación de material combustible, predios baldíos o espacios con manejo deficiente de residuos.

La presencia de recicladoras y chatarreras en zonas urbanas exige vigilancia permanente, planes internos de Protección Civil, rutas de evacuación, control de materiales inflamables, limpieza constante, delimitación segura del predio y mecanismos de respuesta inmediata ante cualquier emergencia.

Bombero trabaja entre humo y llamas para controlar el incendio registrado en una recicladora de la zona Oriente de San Juan del Río. Bomberos SJR.

Aunque el incendio fue controlado por Bomberos de San Juan del Río, el episodio dejó nuevamente expuesta la vulnerabilidad de las familias que viven alrededor de establecimientos de alto riesgo, así como la urgencia de que Protección Civil informe con claridad si estos espacios cumplen o no con la normatividad aplicable.

Vecinos de Rancho Banthí y colonias cercanas esperan que, más allá de la atención de la emergencia, las autoridades municipales realicen una revisión integral del predio y de otros puntos similares en San Juan del Río, a fin de prevenir nuevos incidentes que puedan poner en riesgo a la población.