Incendio en recicladora alarma a vecinos de Rancho Banthí en San Juan del Río

Bomberos trabajaron durante varias horas para sofocar las llamas; vecinos señalan que el sitio representa un riesgo por acumulación de desechos, fauna nociva y su cercanía con viviendas.

Unidad de Bomberos de San Juan del Río frente a incendio en recicladora de Rancho Banthí.
Bomberos de San Juan del Río atienden incendio de grandes dimensiones en recicladora de Rancho Banthí.
Bomberos SJR.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 8 de julio de 2026.— Un incendio de grandes dimensiones registrado la noche del martes en una recicladora y chatarrera ubicada a un costado de Avenida Universidad, en las inmediaciones de la colonia Rancho Banthí, generó alarma entre familias de la zona Oriente de San Juan del Río y reabrió el debate sobre la operación de este tipo de establecimientos dentro de áreas urbanas.

El siniestro, cuyas causas no han sido precisadas oficialmente, movilizó a elementos de Bomberos de San Juan del Río, quienes trabajaron durante varias horas para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otros puntos del inmueble o zonas cercanas.

Llamas y humo negro sobresalen de predio incendiado junto a Avenida Universidad. Llamas consumen materiales al interior de una recicladora ubicada junto a Avenida Universidad, en Rancho Banthí. Bomberos SJR.

De acuerdo con reportes preliminares, el incendio se originó al interior del predio donde se almacenan materiales reciclables y chatarra. La magnitud del fuego provocó preocupación entre vecinos, principalmente por la cercanía del establecimiento con viviendas y por el riesgo que representa la acumulación de desechos en una zona habitacional.

Hasta el momento, Protección Civil Municipal no ha difundido un dictamen público detallado sobre el origen del incendio, las condiciones de operación del lugar ni las medidas de seguridad con las que contaba el establecimiento. Tampoco se ha informado si el inmueble tenía observaciones previas, permisos vigentes o requerimientos pendientes por parte de la autoridad.

El caso se suma a otros incidentes recientes que han puesto bajo revisión la capacidad preventiva de las autoridades en materia de supervisión de giros de riesgo en San Juan del Río. Rotativo ha documentado previamente casos como el incendio en un presunto taller mecánico de San Juan del Río, así como señalamientos sobre la falta de control en establecimientos irregulares o con deficiencias de operación en el municipio.

Incendio nocturno en recicladora de Rancho Banth\u00ed visto desde Avenida Universidad. Columna de humo y fuego se eleva desde una recicladora y chatarrera localizada en Avenida Universidad. Bomberos SJR.

Además del peligro por fuego, habitantes de la zona han señalado que la acumulación de materiales reciclables también genera condiciones para la presencia de fauna nociva, malos olores y riesgos sanitarios, especialmente cuando estos predios se ubican cerca de familias, comercios y vialidades con alta circulación.

La emergencia también afectó la movilidad sobre Avenida Universidad, en dirección hacia la zona Oriente, debido al despliegue de unidades de emergencia y al trabajo operativo de los bomberos. La vialidad permaneció parcialmente obstruida mientras se realizaban las maniobras de control, sofocación y enfriamiento.

Ambulancia de Bomberos de San Juan del R\u00edo durante operativo por incendio en Avenida Universidad. Unidad de Bomberos de San Juan del Río bloquea parcialmente la vialidad durante la atención del incendio. Bomberos SJR.

Este incendio vuelve a colocar en la discusión pública la necesidad de revisar la ubicación, permisos, medidas preventivas y condiciones de seguridad de recicladoras, chatarreras, talleres, bodegas y patios de acumulación de materiales que operan dentro o junto a zonas habitacionales.

En San Juan del Río, los incendios han representado una carga operativa constante para las corporaciones de emergencia. Tan solo durante los primeros meses del año, Bomberos reportó una alta incidencia de servicios por fuego, particularmente en zonas con acumulación de material combustible, predios baldíos o espacios con manejo deficiente de residuos.

La presencia de recicladoras y chatarreras en zonas urbanas exige vigilancia permanente, planes internos de Protección Civil, rutas de evacuación, control de materiales inflamables, limpieza constante, delimitación segura del predio y mecanismos de respuesta inmediata ante cualquier emergencia.

Bombero con equipo de respiraci\u00f3n combate incendio dentro de recicladora en San Juan del R\u00edo. Bombero trabaja entre humo y llamas para controlar el incendio registrado en una recicladora de la zona Oriente de San Juan del Río. Bomberos SJR.

Aunque el incendio fue controlado por Bomberos de San Juan del Río, el episodio dejó nuevamente expuesta la vulnerabilidad de las familias que viven alrededor de establecimientos de alto riesgo, así como la urgencia de que Protección Civil informe con claridad si estos espacios cumplen o no con la normatividad aplicable.

Vecinos de Rancho Banthí y colonias cercanas esperan que, más allá de la atención de la emergencia, las autoridades municipales realicen una revisión integral del predio y de otros puntos similares en San Juan del Río, a fin de prevenir nuevos incidentes que puedan poner en riesgo a la población.

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