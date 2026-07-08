Querétaro, 8 de julio de 2026.- Más de 70 instituciones y corporaciones de cuatro entidades acompañarán del 10 al 26 de julio a las columnas de la 136ª peregrinación a pie de hombres, la 64ª de mujeres y la 44ª ciclista de Querétaro al Tepeyac, que el año pasado sumaron 49 mil 300 participantes.

El operativo dará seguimiento continuo durante dos semanas a los contingentes que saldrán de diferentes puntos de la entidad rumbo a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, informó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, acompañado por autoridades federales, estatales y religiosas.

"La coordinación con Guardia Nacional, Policía Estatal, Secretaría de Salud, Comisión Estatal de Aguas, Protección Civil Estatal, Asuntos Religiosos del Estado y las autoridades de Seguridad y Protección Civil de los 18 municipios; así como de los Estados de México, Hidalgo, Ciudad de México y la Alcaldía Gustavo A. Madero, es esencial para lograr un saldo blanco", aseveró el funcionario.

De acuerdo con las cifras de participación de 2025, cuando la caminata alcanzó un récord de participación, se contabilizaron 13 mil 700 mujeres, 32 mil hombres y tres mil 600 ciclistas. La columna ciclista transita cada año por carreteras federales de varios municipios antes de incorporarse a la ruta hacia el Cerro del Tepeyac.

El jefe del Área de Atención de Emergencias de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Jesús Becerra Rodríguez, detalló que el dispositivo integra corporaciones de seguridad, cuerpos de emergencia, instituciones de salud, áreas de inspección y personal organizador de los tres órdenes de gobierno. La dependencia mantiene desde ediciones anteriores un esquema de acompañamiento permanente a lo largo de todo el trayecto.

José Adolfo Hernández Salinas, titular de la 12ª Coordinación de la Compañía en Seguridad de Carreteras de la Guardia Nacional en Querétaro, detalla los operativos Radar y Carrusel.

En materia sanitaria, la encargada del Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de la Secretaría de Salud estatal, Mónica Tejeda Real, precisó que personal de Vigilancia Epidemiológica y de Protección contra Riesgos Sanitarios de las cuatro Jurisdicciones Sanitarias dará seguimiento a padecimientos como enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias, golpe de calor y deshidratación, tanto entre los peregrinos como en las localidades que reciben el paso de las columnas.

El componente sanitario incluye verificaciones a establecimientos con venta de alimentos, monitoreo de la calidad del agua para uso y consumo humano, y vigilancia para impedir la venta irregular de medicamentos, remedios herbolarios, bebidas alcohólicas y productos de tabaco a lo largo del recorrido.

El director espiritual de la Peregrinación de Hombres al Tepeyac, Martín Lara Becerril, exhortó a los participantes a caminar dentro de sus respectivos grupos para disfrutar la experiencia y evitar riesgos.

En carretera, el titular de la 12ª Coordinación de la Compañía en Seguridad de Carreteras de la Guardia Nacional en Querétaro, José Adolfo Hernández Salinas, indicó que habrá monitoreo permanente desde la salida de las columnas y hasta que abandonen su jurisdicción, además de los operativos Radar y Carrusel para que los conductores no excedan los límites de velocidad en los tramos por donde avanzan caminantes y ciclistas.