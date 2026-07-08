Más de 70 instituciones resguardarán la peregrinación de Querétaro al Tepeyac

El acompañamiento cubrirá dos semanas a las columnas de hombres, mujeres y ciclistas, con vigilancia sanitaria y operativos carreteros de la Guardia Nacional.

Autoridades estatales, federales y religiosas anuncian el operativo de la peregrinación al Tepeyac 2026 ante medios en Querétaro

Autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes religiosos presentan el operativo de acompañamiento a las peregrinaciones de Querétaro al Tepeyac 2026, que se desarrollará del 10 al 26 de julio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de julio de 2026.- Más de 70 instituciones y corporaciones de cuatro entidades acompañarán del 10 al 26 de julio a las columnas de la 136ª peregrinación a pie de hombres, la 64ª de mujeres y la 44ª ciclista de Querétaro al Tepeyac, que el año pasado sumaron 49 mil 300 participantes.

El operativo dará seguimiento continuo durante dos semanas a los contingentes que saldrán de diferentes puntos de la entidad rumbo a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, informó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, acompañado por autoridades federales, estatales y religiosas.

"La coordinación con Guardia Nacional, Policía Estatal, Secretaría de Salud, Comisión Estatal de Aguas, Protección Civil Estatal, Asuntos Religiosos del Estado y las autoridades de Seguridad y Protección Civil de los 18 municipios; así como de los Estados de México, Hidalgo, Ciudad de México y la Alcaldía Gustavo A. Madero, es esencial para lograr un saldo blanco", aseveró el funcionario.

De acuerdo con las cifras de participación de 2025, cuando la caminata alcanzó un récord de participación, se contabilizaron 13 mil 700 mujeres, 32 mil hombres y tres mil 600 ciclistas. La columna ciclista transita cada año por carreteras federales de varios municipios antes de incorporarse a la ruta hacia el Cerro del Tepeyac.

El jefe del Área de Atención de Emergencias de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Jesús Becerra Rodríguez, detalló que el dispositivo integra corporaciones de seguridad, cuerpos de emergencia, instituciones de salud, áreas de inspección y personal organizador de los tres órdenes de gobierno. La dependencia mantiene desde ediciones anteriores un esquema de acompañamiento permanente a lo largo de todo el trayecto.

Jos\u00e9 Adolfo Hern\u00e1ndez Salinas, de la Guardia Nacional, habla durante el anuncio del operativo de la peregrinaci\u00f3n al Tepeyac José Adolfo Hernández Salinas, titular de la 12ª Coordinación de la Compañía en Seguridad de Carreteras de la Guardia Nacional en Querétaro, detalla los operativos Radar y Carrusel.

En materia sanitaria, la encargada del Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de la Secretaría de Salud estatal, Mónica Tejeda Real, precisó que personal de Vigilancia Epidemiológica y de Protección contra Riesgos Sanitarios de las cuatro Jurisdicciones Sanitarias dará seguimiento a padecimientos como enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias, golpe de calor y deshidratación, tanto entre los peregrinos como en las localidades que reciben el paso de las columnas.

El componente sanitario incluye verificaciones a establecimientos con venta de alimentos, monitoreo de la calidad del agua para uso y consumo humano, y vigilancia para impedir la venta irregular de medicamentos, remedios herbolarios, bebidas alcohólicas y productos de tabaco a lo largo del recorrido.

El director espiritual de la Peregrinación de Hombres al Tepeyac, Martín Lara Becerril, exhortó a los participantes a caminar dentro de sus respectivos grupos para disfrutar la experiencia y evitar riesgos.

En carretera, el titular de la 12ª Coordinación de la Compañía en Seguridad de Carreteras de la Guardia Nacional en Querétaro, José Adolfo Hernández Salinas, indicó que habrá monitoreo permanente desde la salida de las columnas y hasta que abandonen su jurisdicción, además de los operativos Radar y Carrusel para que los conductores no excedan los límites de velocidad en los tramos por donde avanzan caminantes y ciclistas.

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