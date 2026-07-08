Querétaro, 8 de julio de 2026.- Los 68 millones 860 mil 727 pesos del financiamiento público local que restan por transferirse en el segundo semestre del año se repartirían entre ocho partidos políticos, y ya no entre seis, tras la obtención del registro nacional de Partido Paz y Somos México, de acuerdo con el proyecto de redistribución que presentó el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).
La propuesta fue expuesta en sesión de la Comisión de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, donde la coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos, Diana Jazmín Sánchez Martínez, señaló que el nuevo cálculo se realizó conforme al monto total de financiamiento público aprobado en enero por el Consejo General, así como a lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Electoral del Estado de Querétaro.
Con el ajuste, la bolsa del segundo semestre se distribuiría entre Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), Verde Ecologista de México (PVEM), Morena, Del Trabajo (PT), Partido Paz y Somos México.
La presidenta de la Comisión, la consejera electoral Violeta Larissa Meza Lavadores, indicó que la redistribución responde a un derecho de los partidos garantizado en la normatividad vigente, en virtud de que el registro de los dos nuevos partidos nacionales, aprobado por el INE, surtió efectos constitutivos el 1 de julio de este año. La propuesta será sometida a la consideración del Consejo General.
Por su parte, la consejera electoral Karla Isabel Olvera Moreno destacó la importancia de identificar con claridad a partir de qué momento surge el derecho de los nuevos partidos a recibir financiamiento público y, en consecuencia, sobre qué recursos debe hacerse la redistribución.
Precisó que la información presentada tiene carácter informativo y no genera efectos legales hasta que sea aprobada, en su caso, por el órgano superior de dirección.
El ajuste ocurre mientras el organismo sigue el trámite de la reforma electoral federal, cuyo análisis preliminar no anticipa impactos en su operación, y después de un arranque de año en el que los recursos del instituto también estuvieron condicionados por definiciones legislativas pendientes, como ocurrió con la elección judicial.
Antes de la resolución del Consejo General, la Secretaría Ejecutiva deberá verificar la información presentada, a solicitud de Olvera Moreno, para cumplir con los principios de certeza y legalidad.