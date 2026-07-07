Querétaro, Qro., 7 de julio de 2026.- La iniciativa que prohíbe el nepotismo electoral y la reelección en Querétaro avanzó en la LXI Legislatura: la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó remitirla a los 18 municipios del estado como paso previo a su dictamen.

La propuesta modifica los artículos 8, 16, 20 y 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro. Su envío a los ayuntamientos busca que las autoridades municipales conozcan formalmente el contenido y designen un enlace institucional para dar seguimiento a la reforma constitucional.

Diputados de la comisión acompañan a regidoras de Ezequiel Montes y Tequisquiapan al término de la sesión legislativa. rotativo.com.mx

El presidente de la comisión, Homero Barrera Mcdonald, explicó que la remisión se sustenta en el artículo 51, fracciones I y III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo local, y que constituye una actuación preparatoria dentro del procedimiento de reforma constitucional. Precisó que ese trámite avanza en paralelo al análisis técnico y jurídico de otras iniciativas turnadas en la misma materia.

La regidora de Ezequiel Montes, Adriana Novoa, interviene en el espacio de asuntos generales de la comisión. Respaldó el seguimiento de la reforma sobre no reelección y nepotismo electoral. rotativo.com.mx

Barrera adelantó que, una vez cumplido el requisito, propondrá acumular esta iniciativa con las otras dos ya turnadas, conforme a los artículos 39 y 46 de la misma ley, para analizarlas de forma integral y emitir un solo dictamen.

"Estamos proponiendo el día de hoy que en su momento se proponga un solo dictamen de las tres iniciativas que ya existen, de dos de ellas ya hicimos este proceso aquí en la comisión y quedó una más y ésa es la que estamos mandando a los 18 municipios, (…) para poder después dictaminar las tres en su conjunto", afirmó.

Integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales sesionan en el Poder Legislativo de Querétaro. En la reunión participaron regidoras de Ezequiel Montes y Tequisquiapan. rotativo.com.mx

Enseguida instruyó a la Secretaría de Servicios Parlamentarios a remitir una copia de la iniciativa a cada uno de los ayuntamientos de la entidad.

En la sesión participaron la diputada Teresita Calzada Rovirosa y las regidoras Adriana Novoa, de Ezequiel Montes, así como Laura Rico, Sandra Montes y Rosalba H. Soria, de Tequisquiapan, además de los integrantes de la comisión Eric Silva Hernández y Enrique Correa Sada.

En el espacio de asuntos generales, la regidora Adriana Novoa respaldó el seguimiento del tema y subrayó la importancia de recibir la información de primera mano. "Agradecerles la invitación y decirles que en Ezequiel Montes estamos al tanto de todos los temas que tengan una importancia e impacto en nuestra localidad", expresó.