Corregidora, Querétaro, 6 de julio de 2026.- Concluyó el retiro de peces sin vida de la presa El Batán, en Corregidora, en una labor coordinada entre la brigada de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del municipio.
La brigada utilizó una lancha para desplazarse por la presa El Batán durante las labores de limpieza del embalse. rotativo.com.mx
El personal recolectó los organismos y los depositó en una fosa habilitada para su disposición final, conforme a las medidas sanitarias correspondientes. En paralelo, las muestras tomadas del cuerpo de agua permanecen en análisis de laboratorio, cuyos resultados permitirán conocer las condiciones del embalse. La Conagua indicó que dará a conocer esa información una vez que la tenga.
En una fosa habilitada junto a la presa El Batán se depositaron los peces sin vida y se cubrieron con cal como parte de la disposición final. rotativo.com.mx
La presencia de peces muertos en El Batán se detectó a finales de junio y generó inquietud entre habitantes de la zona metropolitana de Querétaro. El embalse, de jurisdicción federal, se ubica en el municipio de Corregidora.
Con equipo de protección, personal de la brigada retira material del cuerpo de agua durante las labores de limpieza en la presa El Batán.CRÉDITO: Conagua rotativo.com.mx
El cuerpo de agua arrastra problemas ambientales documentados. El Batán figura entre las presas queretanas afectadas por el lirio acuático, y desde 2023 especialistas de la Universidad Autónoma de Querétaro advirtieron el riesgo de que la acumulación de materia orgánica lo llevara a convertirse en pantano por eutrofización.
Maquinaria pesada trabajó en el sitio para excavar la fosa destinada a la disposición del material retirado de la presa El Batán. rotativo.com.mx