Concluye el retiro de peces muertos en la presa El Batán, Corregidora

Personal de la Conagua y del municipio de Corregidora recolectó los organismos y los depositó en una fosa; las muestras del agua siguen en análisis.

Integrantes de la brigada de limpieza posan con herramientas a la orilla de la presa El Batán, en Corregidora.

Personal de la Conagua y de Servicios Públicos de Corregidora participó en el retiro de peces sin vida en la presa El Batán.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, Querétaro, 6 de julio de 2026.- Concluyó el retiro de peces sin vida de la presa El Batán, en Corregidora, en una labor coordinada entre la brigada de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del municipio.

Tres integrantes de la brigada, con equipo de protecci\u00f3n, junto a una lancha a la orilla de la presa El Bat\u00e1n. La brigada utilizó una lancha para desplazarse por la presa El Batán durante las labores de limpieza del embalse. rotativo.com.mx

El personal recolectó los organismos y los depositó en una fosa habilitada para su disposición final, conforme a las medidas sanitarias correspondientes. En paralelo, las muestras tomadas del cuerpo de agua permanecen en análisis de laboratorio, cuyos resultados permitirán conocer las condiciones del embalse. La Conagua indicó que dará a conocer esa información una vez que la tenga.

Fosa cubierta con cal, excavada a un costado de la presa El Bat\u00e1n para la disposici\u00f3n del material recolectado. En una fosa habilitada junto a la presa El Batán se depositaron los peces sin vida y se cubrieron con cal como parte de la disposición final. rotativo.com.mx

La presencia de peces muertos en El Batán se detectó a finales de junio y generó inquietud entre habitantes de la zona metropolitana de Querétaro. El embalse, de jurisdicción federal, se ubica en el municipio de Corregidora.

Un trabajador con overol, guantes y mascarilla retira material del agua en la presa El Bat\u00e1n. Con equipo de protección, personal de la brigada retira material del cuerpo de agua durante las labores de limpieza en la presa El Batán.CRÉDITO: Conagua rotativo.com.mx

El cuerpo de agua arrastra problemas ambientales documentados. El Batán figura entre las presas queretanas afectadas por el lirio acuático, y desde 2023 especialistas de la Universidad Autónoma de Querétaro advirtieron el riesgo de que la acumulación de materia orgánica lo llevara a convertirse en pantano por eutrofización.

Retroexcavadora sobre terreno despejado junto a la presa El Bat\u00e1n, en Corregidora. Maquinaria pesada trabajó en el sitio para excavar la fosa destinada a la disposición del material retirado de la presa El Batán. rotativo.com.mx

medio ambiente vida animal seguridad limpieza corregidora

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