Querétaro, 7 de julio de 2026.- Ambos cuerpos viales de avenida Corregidora Norte quedaron abiertos a la circulación este lunes, luego de poco más de cinco meses con una reducción de carriles por la ejecución de la obra federal del tren México-Querétaro.
Durante el primer día de operación con los dos cuerpos abiertos se registró un aforo de 30 mil vehículos. La medida recupera la capacidad vial de una de las zonas con mayor demanda vehicular de la ciudad.
Pese a la reapertura, el Operativo Vial El Cerrito continuará en la zona, ya que la obra federal seguirá sobre el bulevar Bernardo Quintana. El dispositivo mantiene personal operativo en el lugar, gestión del tránsito y ajustes en la circulación para reducir afectaciones.
El cierre total nocturno de Corregidora Norte permanecerá vigente durante esta semana, en un horario de 23:00 a 5:00 horas del día siguiente. El objetivo es permitir los últimos trabajos de la obra en ese tramo y concluir las labores sin interrumpir la circulación durante el día.
El Municipio de Querétaro, en coordinación con el gobierno del estado, informó que seguirá trabajando con las instancias responsables de la obra federal para mantener las condiciones de movilidad y dar información conforme avancen los trabajos.