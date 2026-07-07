Reabren ambos carriles de Corregidora Norte tras cinco meses por obra del tren

El operativo vial El Cerrito continúa y persiste el cierre total de 23:00 a 5:00 horas por la obra del tren.

Elemento vial dirige el tránsito junto a conos y vallas sobre Corregidora Norte en Querétaro

Personal del Operativo Vial El Cerrito ordena la circulación sobre Corregidora Norte, que reabrió sus dos cuerpos este 7 de julio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de julio de 2026.- Ambos cuerpos viales de avenida Corregidora Norte quedaron abiertos a la circulación este lunes, luego de poco más de cinco meses con una reducción de carriles por la ejecución de la obra federal del tren México-Querétaro.

Durante el primer día de operación con los dos cuerpos abiertos se registró un aforo de 30 mil vehículos. La medida recupera la capacidad vial de una de las zonas con mayor demanda vehicular de la ciudad.

Pese a la reapertura, el Operativo Vial El Cerrito continuará en la zona, ya que la obra federal seguirá sobre el bulevar Bernardo Quintana. El dispositivo mantiene personal operativo en el lugar, gestión del tránsito y ajustes en la circulación para reducir afectaciones.

El cierre total nocturno de Corregidora Norte permanecerá vigente durante esta semana, en un horario de 23:00 a 5:00 horas del día siguiente. El objetivo es permitir los últimos trabajos de la obra en ese tramo y concluir las labores sin interrumpir la circulación durante el día.

El Municipio de Querétaro, en coordinación con el gobierno del estado, informó que seguirá trabajando con las instancias responsables de la obra federal para mantener las condiciones de movilidad y dar información conforme avancen los trabajos.

movilidad seguridad infraestructura obras publicas

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