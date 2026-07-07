Pronostican chubascos con granizo y rachas de viento en Querétaro

El norte del estado concentrará los mayores acumulados; en la capital se prevé una máxima de 27 grados y 30% de probabilidad de lluvia.

Mapa satelital con los sistemas meteorológicos sobre México, incluidas circulaciones ciclónicas y la onda tropical número 16.

El pronóstico nacional asocia estos sistemas con lluvias y descargas eléctricas en amplias zonas del país durante el 7 de julio, de acuerdo con la Conagua.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de julio de 2026.- El estado registrará chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros durante la jornada, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El organismo advirtió que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

El pronóstico establece viento de dirección variable de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en la entidad. El desglose regional de la Mesa Central ubica rachas de hasta 60 kilómetros por hora en zonas de Querétaro.

Las lluvias fuertes se concentran en el norte del estado, franja donde también se prevé el mayor acumulado del día. El SMN señaló que las precipitaciones podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y provocar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Para la ciudad de Santiago de Querétaro, el pronóstico marca una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 27 grados, con 30 por ciento de probabilidad de lluvia. El cielo permanecerá nublado la mayor parte del día, con ambiente fresco por la mañana y cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de la entidad, además de templado en las zonas altas.

En la capital, las precipitaciones recientes ya dejaron afectaciones: los registros del 2 y 3 de julio sumaron 33 reportes al 911 por encharcamientos, ingreso de agua a viviendas, árboles caídos y granizo. En el balance hídrico, las presas del estado operan entre 40 y 60 por ciento de su capacidad, sin riesgo reportado por Protección Civil.

En las últimas 24 horas, la entidad no registró precipitación. Las máximas más altas se midieron en Jalpan y Peñamiller, con 33 grados, seguidas de Juriquilla, con 29, y El Pueblito, con 28; la mínima más baja correspondió a San Ildefonso, con 12.5 grados.

La inestabilidad obedece a circulaciones ciclónicas en niveles altos, una vaguada en niveles medios, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la entrada de aire húmedo, además de la onda tropical número 16, cuyo avance sobre la península de Yucatán monitorea el SMN. El aviso tiene vigencia de las 06:00 horas del 7 de julio a las 06:00 horas del 8 de julio, en una temporada de lluvias que en semanas recientes ya había activado avisos por chubascos en Querétaro.

clima medio ambiente lluvias seguridad

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