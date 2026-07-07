Querétaro, 7 de julio de 2026.- El estado registrará chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros durante la jornada, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El organismo advirtió que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
El pronóstico establece viento de dirección variable de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en la entidad. El desglose regional de la Mesa Central ubica rachas de hasta 60 kilómetros por hora en zonas de Querétaro.
Las lluvias fuertes se concentran en el norte del estado, franja donde también se prevé el mayor acumulado del día. El SMN señaló que las precipitaciones podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y provocar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.
Para la ciudad de Santiago de Querétaro, el pronóstico marca una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 27 grados, con 30 por ciento de probabilidad de lluvia. El cielo permanecerá nublado la mayor parte del día, con ambiente fresco por la mañana y cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de la entidad, además de templado en las zonas altas.
En la capital, las precipitaciones recientes ya dejaron afectaciones: los registros del 2 y 3 de julio sumaron 33 reportes al 911 por encharcamientos, ingreso de agua a viviendas, árboles caídos y granizo. En el balance hídrico, las presas del estado operan entre 40 y 60 por ciento de su capacidad, sin riesgo reportado por Protección Civil.
En las últimas 24 horas, la entidad no registró precipitación. Las máximas más altas se midieron en Jalpan y Peñamiller, con 33 grados, seguidas de Juriquilla, con 29, y El Pueblito, con 28; la mínima más baja correspondió a San Ildefonso, con 12.5 grados.
La inestabilidad obedece a circulaciones ciclónicas en niveles altos, una vaguada en niveles medios, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la entrada de aire húmedo, además de la onda tropical número 16, cuyo avance sobre la península de Yucatán monitorea el SMN. El aviso tiene vigencia de las 06:00 horas del 7 de julio a las 06:00 horas del 8 de julio, en una temporada de lluvias que en semanas recientes ya había activado avisos por chubascos en Querétaro.