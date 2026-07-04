Querétaro, 4 de julio de 2026.- Las lluvias registradas el 2 y 3 de julio dejaron 33 reportes atendidos a través de la línea 911 en la capital de Querétaro, sin personas afectadas en su integridad en ninguna de las dos jornadas, informó el director de Protección Civil municipal, Francisco Ramírez Santana.
El 2 de julio se ingresaron 17 reportes tras eventos de lluvia intensa y de rápido desarrollo en el extremo norte de la ciudad, en Santa Rosa Jáuregui y Epigmenio González, y en el sur, en la delegación Josefa Vergara y Hernández y una parte del Centro Histórico.
El saldo incluyó seis encharcamientos en vialidades, seis ingresos de agua a viviendas con acumulados de entre cinco y 10 centímetros, tres vehículos varados y un árbol caído. El dren Cimatario llegó a su máxima capacidad y desbordó por unos minutos hacia las vialidades, sin mayor complicación. De esos reportes, 11 se concentraron en Epigmenio González, tres en Josefa Vergara y Hernández y tres en el Centro Histórico.
El 3 de julio se atendieron 16 reportes: siete encharcamientos en vialidades, cinco ingresos de agua a domicilios, dos árboles caídos y dos daños en estructuras de viviendas. Ese día se registró granizo por unos cinco minutos en la porción sur y en Epigmenio González, además de escurrimientos importantes desde la zona norte de Huimilpan.
Seis reportes correspondieron a Epigmenio González, cinco a Josefa Vergara y Hernández, dos al Centro Histórico, dos a Felipe Carrillo Puerto y uno a Félix Osores Sotomayor.
Entre los puntos atendidos figuraron encharcamientos en la lateral de Bernardo Quintana, cerca de la terminal de autobuses, y en Villas de Santiago, sobre Pascual Alcocer y Portal de la Alegría, donde el retiro de basura de las alcantarillas permitió que el agua fluyera.
En Menchaca cayó un árbol que fue retirado con apoyo de personal de la 17ª Zona Militar de la Sedena. También hubo bombeo hidráulico en la lateral de la carretera 57, entre Corregidora y Luis Vega y Monroy, en ambas jornadas.
Ramírez Santana destacó que los poco más de 30 cárcamos operados por Servicios Públicos Municipales funcionaron en su totalidad, con recorridos diarios y limpieza previa de drenes y alcantarillas ante el pronóstico de lluvia.
Personal de las siete delegaciones, Protección Civil, Seguridad Pública, Obras Públicas y la Secretaría de Desarrollo Social atendió los reportes; esta última entregó kits de limpieza y dará seguimiento a posibles daños en enseres.
El funcionario reiteró que la línea 911 es el canal oficial y más oportuno para reportar afectaciones por lluvia, mientras que el 070 atiende recolección de basura y entrega de costales a través de las delegaciones. Para este 4 de julio se prevé 70 por ciento de probabilidad de lluvia y para el 5 de julio 80 por ciento, con acumulados estimados de entre cinco y 10 milímetros en 24 horas.