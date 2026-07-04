Lluvias del 2 y 3 de julio dejan 33 reportes al 911 en la capital de Querétaro

Epigmenio González concentró la mayoría de los reportes; hubo encharcamientos, ingresos de agua a viviendas, árboles caídos y granizo, sin afectaciones a la integridad de personas

Elemento de Protección Civil municipal de Querétaro y unidad 911 de emergencias en una avenida bajo la lluvia

Personal de Protección Civil municipal de Querétaro supervisa una vialidad afectada por la lluvia. Los reportes por lluvia del 2 y 3 de julio se atendieron sin personas lesionadas.

Foto: Protección Civil del Municipio de Querétaro
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 4 de julio de 2026.- Las lluvias registradas el 2 y 3 de julio dejaron 33 reportes atendidos a través de la línea 911 en la capital de Querétaro, sin personas afectadas en su integridad en ninguna de las dos jornadas, informó el director de Protección Civil municipal, Francisco Ramírez Santana.

El 2 de julio se ingresaron 17 reportes tras eventos de lluvia intensa y de rápido desarrollo en el extremo norte de la ciudad, en Santa Rosa Jáuregui y Epigmenio González, y en el sur, en la delegación Josefa Vergara y Hernández y una parte del Centro Histórico.

El saldo incluyó seis encharcamientos en vialidades, seis ingresos de agua a viviendas con acumulados de entre cinco y 10 centímetros, tres vehículos varados y un árbol caído. El dren Cimatario llegó a su máxima capacidad y desbordó por unos minutos hacia las vialidades, sin mayor complicación. De esos reportes, 11 se concentraron en Epigmenio González, tres en Josefa Vergara y Hernández y tres en el Centro Histórico.

El 3 de julio se atendieron 16 reportes: siete encharcamientos en vialidades, cinco ingresos de agua a domicilios, dos árboles caídos y dos daños en estructuras de viviendas. Ese día se registró granizo por unos cinco minutos en la porción sur y en Epigmenio González, además de escurrimientos importantes desde la zona norte de Huimilpan.

Seis reportes correspondieron a Epigmenio González, cinco a Josefa Vergara y Hernández, dos al Centro Histórico, dos a Felipe Carrillo Puerto y uno a Félix Osores Sotomayor.

Entre los puntos atendidos figuraron encharcamientos en la lateral de Bernardo Quintana, cerca de la terminal de autobuses, y en Villas de Santiago, sobre Pascual Alcocer y Portal de la Alegría, donde el retiro de basura de las alcantarillas permitió que el agua fluyera.

En Menchaca cayó un árbol que fue retirado con apoyo de personal de la 17ª Zona Militar de la Sedena. También hubo bombeo hidráulico en la lateral de la carretera 57, entre Corregidora y Luis Vega y Monroy, en ambas jornadas.

Ramírez Santana destacó que los poco más de 30 cárcamos operados por Servicios Públicos Municipales funcionaron en su totalidad, con recorridos diarios y limpieza previa de drenes y alcantarillas ante el pronóstico de lluvia.

Personal de las siete delegaciones, Protección Civil, Seguridad Pública, Obras Públicas y la Secretaría de Desarrollo Social atendió los reportes; esta última entregó kits de limpieza y dará seguimiento a posibles daños en enseres.

El funcionario reiteró que la línea 911 es el canal oficial y más oportuno para reportar afectaciones por lluvia, mientras que el 070 atiende recolección de basura y entrega de costales a través de las delegaciones. Para este 4 de julio se prevé 70 por ciento de probabilidad de lluvia y para el 5 de julio 80 por ciento, con acumulados estimados de entre cinco y 10 milímetros en 24 horas.

protección civil temporada de lluvias querétaro 911 servicios públicos

Reciente

Hombre desciende por la escalerilla de un avión Beechcraft King Air sujetado por varios agentes en una pista
Nacionales

FBI exhibe el avión de la captura de "El Mayo" y revela fotos inéditas

La agencia estadounidense entregó al War Eagles Air Museum el Beechcraft King Air valuado en 650 mil dólares y liberó imágenes del descenso de Zambada en Nuevo México

Gotas de lluvia caen y salpican sobre una superficie de agua
Querétaro

Junio deja 200.5 mm de lluvia en Querétaro capital con 28 días de precipitación

El acumulado de enero a julio suma 283.5 milímetros y el municipio ya se acerca a la mitad de lo que llovió en todo 2025

Tarjeta de la Fiscalía de Querétaro con la leyenda "En prisión, vinculada a proceso" y la foto de una persona con el rostro difuminado.
Querétaro

En prisión una mujer vinculada a proceso por robo a comercio en Querétaro

Ingresó a una tienda de la colonia Mercurio, tomó varios artículos y fue detenida al salir sin pagar la mercancía.

Felifer Macías revisa planos de la obra junto a personal y un comerciante en el mercado Escobedo
Editorial

Mercado Escobedo estrena drenaje y agua potable con obra de 20.9 mdp

La intervención renovará baños, red hidráulica y sistema pluvial de un centro de abasto que recibe hasta 10 mil personas los fines de semana.