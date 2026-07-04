Querétaro, 4 de julio de 2026.- Una mujer permanecerá recluida mientras enfrenta un proceso penal por el robo de mercancía en una tienda de la capital queretana. Un juez la vinculó a proceso por el delito de robo a comercio y ordenó que continúe en prisión preventiva justificada.
El caso se originó el pasado 16 de junio en un establecimiento de la colonia Mercurio, en el municipio de Querétaro. De acuerdo con la investigación, Marisol "N" ingresó a una tienda de ropa y accesorios y tomó varios objetos que después intentó llevarse sin cubrir su importe.
Agentes de la Policía de Investigación del Delito la detuvieron en flagrancia cuando salía del local y la pusieron a disposición de la autoridad judicial.
Durante la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención y resolvió que existían elementos suficientes para vincularla a proceso. Como medida cautelar impuso la prisión preventiva justificada, luego de valorar que la imputada no cuenta con un domicilio fijo que garantice su comparecencia ante el tribunal.
La Fiscalía General del Estado obtuvo esa resolución tras presentar ante el juez los datos de prueba reunidos hasta ahora.
El juzgador fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, la etapa en la que la Fiscalía debe reunir los datos adicionales que sustenten la acusación. Hasta que exista una sentencia, la imputada conserva la presunción de inocencia.