En prisión una mujer vinculada a proceso por robo a comercio en Querétaro

Ingresó a una tienda de la colonia Mercurio, tomó varios artículos y fue detenida al salir sin pagar la mercancía.

Tarjeta de la Fiscalía de Querétaro con la leyenda "En prisión, vinculada a proceso" y la foto de una persona con el rostro difuminado.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro difundió la vinculación a proceso de una mujer que permanecerá en prisión preventiva por robo a comercio; la dependencia subraya que se presume inocente.

Foto: Fiscalía General del Estado de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de julio de 2026.- Una mujer permanecerá recluida mientras enfrenta un proceso penal por el robo de mercancía en una tienda de la capital queretana. Un juez la vinculó a proceso por el delito de robo a comercio y ordenó que continúe en prisión preventiva justificada.

El caso se originó el pasado 16 de junio en un establecimiento de la colonia Mercurio, en el municipio de Querétaro. De acuerdo con la investigación, Marisol "N" ingresó a una tienda de ropa y accesorios y tomó varios objetos que después intentó llevarse sin cubrir su importe.

Agentes de la Policía de Investigación del Delito la detuvieron en flagrancia cuando salía del local y la pusieron a disposición de la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención y resolvió que existían elementos suficientes para vincularla a proceso. Como medida cautelar impuso la prisión preventiva justificada, luego de valorar que la imputada no cuenta con un domicilio fijo que garantice su comparecencia ante el tribunal.

La Fiscalía General del Estado obtuvo esa resolución tras presentar ante el juez los datos de prueba reunidos hasta ahora.

El juzgador fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, la etapa en la que la Fiscalía debe reunir los datos adicionales que sustenten la acusación. Hasta que exista una sentencia, la imputada conserva la presunción de inocencia.

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