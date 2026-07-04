Junio deja 200.5 mm de lluvia en Querétaro capital con 28 días de precipitación

El acumulado de enero a julio suma 283.5 milímetros y el municipio ya se acerca a la mitad de lo que llovió en todo 2025

Gotas de lluvia caen y salpican sobre una superficie de agua

Imagen ilustrativa de lluvia. Junio dejó 200.5 milímetros de precipitación en la capital de Querétaro, con registro de lluvia en 28 de sus 30 días.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de julio de 2026.- El municipio de Querétaro registró una precipitación media de 200.5 milímetros durante junio, mes en el que llovió 28 de sus 30 días, informó el director de Protección Civil municipal, Francisco Ramírez Santana.

De acuerdo con las estaciones meteorológicas ubicadas en el territorio capitalino, las lluvias más intensas del mes se presentaron el 3, el 18, 19 y 20, el 27 y el 30 de junio, jornadas en que se concentró el mayor volumen de agua.

El funcionario detalló que, de enero a la fecha, la capital acumula 78 días de lluvia distribuidos así: seis en enero, uno en febrero, ocho en marzo, 15 en abril, 17 en mayo, 28 en junio y tres en julio. En estos meses, el acumulado alcanza alrededor de 283.5 milímetros.

Ramírez Santana señaló que la capital se acerca a la mitad de la precipitación total registrada durante 2025 y que la administración prepara comparativos anuales para dimensionar la temporada. La red de vigilancia municipal ya había colocado el clima bajo seguimiento por chubascos y granizo en semanas recientes.

El director ubicó estos registros en el contexto de la temporada de ciclones tropicales y de lluvias del centro del país. Recordó que el Servicio Meteorológico Nacional prevé una mayor cantidad de ciclones en el Pacífico y el Atlántico durante 2026, lo que puede incrementar la humedad y la precipitación sobre la región. Con base en los pronósticos oficiales, anticipó que el año será lluvioso, en niveles similares a los de 2025.

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