Querétaro, 4 de julio de 2026.- El municipio de Querétaro registró una precipitación media de 200.5 milímetros durante junio, mes en el que llovió 28 de sus 30 días, informó el director de Protección Civil municipal, Francisco Ramírez Santana.
De acuerdo con las estaciones meteorológicas ubicadas en el territorio capitalino, las lluvias más intensas del mes se presentaron el 3, el 18, 19 y 20, el 27 y el 30 de junio, jornadas en que se concentró el mayor volumen de agua.
El funcionario detalló que, de enero a la fecha, la capital acumula 78 días de lluvia distribuidos así: seis en enero, uno en febrero, ocho en marzo, 15 en abril, 17 en mayo, 28 en junio y tres en julio. En estos meses, el acumulado alcanza alrededor de 283.5 milímetros.
Ramírez Santana señaló que la capital se acerca a la mitad de la precipitación total registrada durante 2025 y que la administración prepara comparativos anuales para dimensionar la temporada. La red de vigilancia municipal ya había colocado el clima bajo seguimiento por chubascos y granizo en semanas recientes.
El director ubicó estos registros en el contexto de la temporada de ciclones tropicales y de lluvias del centro del país. Recordó que el Servicio Meteorológico Nacional prevé una mayor cantidad de ciclones en el Pacífico y el Atlántico durante 2026, lo que puede incrementar la humedad y la precipitación sobre la región. Con base en los pronósticos oficiales, anticipó que el año será lluvioso, en niveles similares a los de 2025.