Querétaro, 4 de julio de 2026.- Las presas del municipio de Querétaro operan en su mayoría entre el 40 y el 60 por ciento de su capacidad y ninguna representa un riesgo hasta el momento, informó el director de Protección Civil municipal, Francisco Ramírez Santana.
El funcionario explicó que estos cuerpos de agua, operados principalmente por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cumplen la función de regulación pluvial y de frenar avenidas súbitas de agua. Detalló que hace unas semanas se abrieron de manera controlada las compuertas de la presa El Nabo para mantener niveles de seguridad, no por un riesgo existente, sino para anticipar las lluvias pronosticadas, conforme a las políticas de operación del organismo.
Sobre la posibilidad de socavones, Ramírez Santana descartó situaciones de riesgo en la capital. Señaló que algunos reportes ciudadanos correspondían a baches atendidos o programados por Obras Públicas, y otros a daños en infraestructura pluvial o sanitaria que se han resuelto de forma gradual. Afirmó que no se ha identificado ningún socavamiento que ponga en peligro a la población.
El director subrayó que el trabajo con las autoridades responsables de los cuerpos de agua es coordinado y que se ha dado acompañamiento a los desfogues controlados durante la temporada.