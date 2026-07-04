Presas de Querétaro operan entre 40 y 60% de capacidad y sin riesgo: Protección Civil

El director municipal descartó riesgo por socavones y explicó que en la presa El Nabo se hizo un desfogue controlado para anticipar las lluvias

Un cuerpo de agua en un paisaje rural con campos de cultivo, árboles y magueyes en primer plano y montañas al fondo

Imagen ilustrativa de un cuerpo de agua. Protección Civil municipal informó que las presas del municipio de Querétaro operan entre el 40 y el 60 por ciento de su capacidad, sin riesgo.

Foto: Monse Zavala
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 4 de julio de 2026.- Las presas del municipio de Querétaro operan en su mayoría entre el 40 y el 60 por ciento de su capacidad y ninguna representa un riesgo hasta el momento, informó el director de Protección Civil municipal, Francisco Ramírez Santana.

El funcionario explicó que estos cuerpos de agua, operados principalmente por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cumplen la función de regulación pluvial y de frenar avenidas súbitas de agua. Detalló que hace unas semanas se abrieron de manera controlada las compuertas de la presa El Nabo para mantener niveles de seguridad, no por un riesgo existente, sino para anticipar las lluvias pronosticadas, conforme a las políticas de operación del organismo.

Sobre la posibilidad de socavones, Ramírez Santana descartó situaciones de riesgo en la capital. Señaló que algunos reportes ciudadanos correspondían a baches atendidos o programados por Obras Públicas, y otros a daños en infraestructura pluvial o sanitaria que se han resuelto de forma gradual. Afirmó que no se ha identificado ningún socavamiento que ponga en peligro a la población.

El director subrayó que el trabajo con las autoridades responsables de los cuerpos de agua es coordinado y que se ha dado acompañamiento a los desfogues controlados durante la temporada.

protección civil presas querétaro conagua temporada de lluvias

Reciente

Hombre desciende por la escalerilla de un avión Beechcraft King Air sujetado por varios agentes en una pista
Nacionales

FBI exhibe el avión de la captura de "El Mayo" y revela fotos inéditas

La agencia estadounidense entregó al War Eagles Air Museum el Beechcraft King Air valuado en 650 mil dólares y liberó imágenes del descenso de Zambada en Nuevo México

Gotas de lluvia caen y salpican sobre una superficie de agua
Querétaro

Junio deja 200.5 mm de lluvia en Querétaro capital con 28 días de precipitación

El acumulado de enero a julio suma 283.5 milímetros y el municipio ya se acerca a la mitad de lo que llovió en todo 2025

Tarjeta de la Fiscalía de Querétaro con la leyenda "En prisión, vinculada a proceso" y la foto de una persona con el rostro difuminado.
Querétaro

En prisión una mujer vinculada a proceso por robo a comercio en Querétaro

Ingresó a una tienda de la colonia Mercurio, tomó varios artículos y fue detenida al salir sin pagar la mercancía.

Felifer Macías revisa planos de la obra junto a personal y un comerciante en el mercado Escobedo
Editorial

Mercado Escobedo estrena drenaje y agua potable con obra de 20.9 mdp

La intervención renovará baños, red hidráulica y sistema pluvial de un centro de abasto que recibe hasta 10 mil personas los fines de semana.