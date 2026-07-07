Detiene la SSPMQ a 2 mil 41 personas en el primer semestre en Querétaro

Los detenidos fueron entregados a la Fiscalía estatal; la incidencia delictiva bajó 3 por ciento en el municipio.

Agente de la Policía Municipal de Querétaro revisa a un hombre frente a una pared con grafiti

Elementos de la Policía Municipal aseguran a una persona durante un operativo en la capital queretana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de julio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) puso a disposición de la Fiscalía General del Estado a 2 mil 41 personas entre el 1 de enero y el 30 de junio, por su probable participación en distintos hechos delictivos.

Los delitos que concentraron el mayor número de detenidos fueron los cometidos contra la salud, el robo a comercio, la desobediencia y resistencia de particulares, el robo equiparado y la violencia familiar.

Municipal de Quer\u00e9taro observa a un grupo de personas durante un recorrido nocturno Un agente municipal vigila una zona concurrida de Querétaro durante un patrullaje nocturno. rotativo.com.mx

Todas las personas quedaron a disposición de la autoridad ministerial para la determinación de su situación jurídica.

La dependencia atribuyó las detenciones a la presencia permanente en calle, los recorridos preventivos y la atención de los reportes canalizados al número de emergencias 9-1-1.

Insignia de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica Municipal de Quer\u00e9taro en el uniforme de un elemento Detalle del emblema de la SSPMQ portado por un elemento de la corporación. rotativo.com.mx

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en su publicación de mayo, el municipio registró una tendencia del 3 por ciento a la baja en la incidencia delictiva y un decremento del 11 por ciento en la incidencia patrimonial, frente al mismo periodo del año anterior.

Patrulla de la Polic\u00eda Municipal de Quer\u00e9taro circula por una avenida con las torretas encendidasUna unidad de la Polic\u00eda Municipal de Quer\u00e9taro realiza un recorrido preventivo sobre vialidad urbana de la capital. Una unidad de la Policía Municipal de Querétaro realiza un recorrido preventivo sobre vialidad urbana de la capital. rotativo.com.mx

Las cifras del propio SESNSP indican que el municipio cerró 2025 con una disminución del 8 por ciento en la incidencia delictiva respecto de 2024. La corporación señaló que mantendrá los operativos en las siete delegaciones de la capital.

seguridad criminalidad gobierno sspmq

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