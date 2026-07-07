Querétaro, 7 de julio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) puso a disposición de la Fiscalía General del Estado a 2 mil 41 personas entre el 1 de enero y el 30 de junio, por su probable participación en distintos hechos delictivos.
Los delitos que concentraron el mayor número de detenidos fueron los cometidos contra la salud, el robo a comercio, la desobediencia y resistencia de particulares, el robo equiparado y la violencia familiar.
Un agente municipal vigila una zona concurrida de Querétaro durante un patrullaje nocturno. rotativo.com.mx
Todas las personas quedaron a disposición de la autoridad ministerial para la determinación de su situación jurídica.
La dependencia atribuyó las detenciones a la presencia permanente en calle, los recorridos preventivos y la atención de los reportes canalizados al número de emergencias 9-1-1.
Detalle del emblema de la SSPMQ portado por un elemento de la corporación. rotativo.com.mx
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en su publicación de mayo, el municipio registró una tendencia del 3 por ciento a la baja en la incidencia delictiva y un decremento del 11 por ciento en la incidencia patrimonial, frente al mismo periodo del año anterior.
Una unidad de la Policía Municipal de Querétaro realiza un recorrido preventivo sobre vialidad urbana de la capital. rotativo.com.mx
Las cifras del propio SESNSP indican que el municipio cerró 2025 con una disminución del 8 por ciento en la incidencia delictiva respecto de 2024. La corporación señaló que mantendrá los operativos en las siete delegaciones de la capital.