Querétaro, 7 de julio de 2026.- Las personas que heredaron o recibieron en donación un inmueble en el municipio de Querétaro pueden acceder a descuentos de entre 40 y 100 por ciento en el impuesto sobre traslado de dominio mediante el Programa de Estímulo Fiscal Familiar por Transmisión Patrimonial (PEF-TP) 2026, que entró en vigor el 1 de julio y estará vigente hasta el 31 de diciembre.

El programa, aprobado por unanimidad por el Ayuntamiento de Querétaro, contempla estímulos en el impuesto sobre traslado de dominio y en el impuesto predial, con el propósito de apoyar la economía familiar y dar certeza jurídica en la regularización patrimonial.

La Secretaría de Finanzas municipal expuso el funcionamiento del programa en una reunión con integrantes del Consejo de Notarios de Querétaro. rotativo.com.mx

“Lo que buscamos es, precisamente, destrabar todos estos trámites que se encuentran muchas veces incluso no actuales, sino de años anteriores... también ver de qué manera y cómo ayudarles, inclusive en materia del impuesto predial”, explicó el secretario de Finanzas, Carlos Alejandro León González. El funcionario agregó que el esquema busca fijar un tope en la actualización del predial para que ese ajuste no se convierta en un motivo para posponer la transmisión de los bienes.

El Municipio de Querétaro presenta el Programa de Estímulo Fiscal Familiar por Transmisión Patrimonial ante el Consejo de Notarios de Querétaro. rotativo.com.mx

Al programa pueden acceder cónyuges, concubinos, ascendientes y descendientes en línea recta, sin límite de grado, que acrediten su carácter de donatarios o herederos y sean sujetos del pago del impuesto sobre traslado de dominio por la propiedad de un inmueble derivado de una donación entre vivos o de un procedimiento sucesorio testamentario o intestamentario.

La directora de Fiscalización del Municipio de Querétaro, Leslie Mariela Acevedo Rosas, detalló los documentos necesarios según el vínculo: los cónyuges deben presentar el acta de matrimonio; los concubinos, la sentencia o resolución judicial que lo acredite; y los ascendientes o descendientes en línea recta, actas de nacimiento e identificaciones oficiales.

Funcionarios del Municipio de Querétaro e integrantes del Consejo de Notarios de Querétaro al término de la reunión sobre el programa fiscal. rotativo.com.mx

Los beneficios incluyen una reducción de entre 40 y 100 por ciento en el impuesto sobre traslado de dominio, de acuerdo con el valor del inmueble y previa presentación de la constancia de no adeudo. El esquema también contempla reducciones en recargos y beneficios en el pago del impuesto predial, aplicables únicamente a predios urbanos edificados.

Para realizar el trámite, las y los interesados pueden acudir a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas o descargar el formato y cargar la documentación en el portal traslanet.municipiodequeretaro.gob.mx.

En la reunión con integrantes del Consejo de Notarios también participaron el director de Ingresos del Municipio, Itzcalli Rubío Medina; el presidente del Consejo Directivo del Consejo de Notarios, Luis Eduardo Ugalde Tinoco; el coordinador de Asuntos Académicos, José María Hernández Ramos; y el coordinador de la Comisión Fiscal, Erick Espinosa Rivera.