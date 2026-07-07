Liquidado más del 50% de los recortes de nómina en San Juan del Río

El síndico Landeras Layseca adelantó que la ampliación de Hirschvogel generará más de 400 empleos en una primera etapa.

José Francisco Landeras Layseca conversa durante una entrevista

José Francisco Landeras Layseca, regidor síndico de San Juan del Río, durante la entrevista en la que abordó los recortes de nómina y las inversiones previstas para el segundo semestre.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 7 de julio de 2026.- Más del 50 por ciento de los más de 200 recortes de nómina previstos en el gobierno municipal de San Juan del Río ya fueron liquidados, informó el regidor síndico José Francisco Landeras Layseca, quien estimó que el conflicto laboral con el sindicato de trabajadores se definiría.

"La meta era más de 200 personas que salieran; más del 50 por ciento ya han sido liquidados", precisó el funcionario sobre los ajustes aplicados por instrucción del presidente municipal desde inicio de año, los cuales, señaló, han disminuido pero siguen en curso.

Los recortes se suman a la reestructura municipal aprobada en marzo, que eliminó 25 plazas y dos secretarías de primer nivel para reducir la presión de la nómina.

Sobre la relación con el sindicato, el síndico confirmó que las pláticas entre la representación sindical y la administración municipal continúan.

"Es urgente que ya haya un buen diálogo", declaró, y sostuvo que "lo más factible es que se arregle, que lleguemos a buenos términos". En marzo, ambas partes comparecieron ante el Tribunal de Conciliación por las demandas de nuevas plazas y homologación salarial.

En materia de inversión, Landeras Layseca señaló que el inicio del segundo semestre estará marcado por los efectos de la firma del tratado comercial, de la que dependerá la concreción de los proyectos que el gobierno del Estado ha adelantado para San Juan del Río en los sectores de manufactura, automotriz y servicios.

Como inversión ya consolidada mencionó la ampliación de Hirschvogel, empresa de origen alemán instalada en el municipio, que sumará más de 10 mil metros cuadrados. "Va a generar más de 400 empleos en una primera etapa", puntualizó, además de consolidar los proyectos que están en camino.

El funcionario condicionó la llegada de nuevas inversiones al resultado del acuerdo comercial del TEC-MEC: "Espero que no sea un perjuicio para las inversiones que hay para este segundo semestre", puntualizó.

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