San Juan del Río, 7 de julio de 2026.- Más del 50 por ciento de los más de 200 recortes de nómina previstos en el gobierno municipal de San Juan del Río ya fueron liquidados, informó el regidor síndico José Francisco Landeras Layseca, quien estimó que el conflicto laboral con el sindicato de trabajadores se definiría.
"La meta era más de 200 personas que salieran; más del 50 por ciento ya han sido liquidados", precisó el funcionario sobre los ajustes aplicados por instrucción del presidente municipal desde inicio de año, los cuales, señaló, han disminuido pero siguen en curso.
Los recortes se suman a la reestructura municipal aprobada en marzo, que eliminó 25 plazas y dos secretarías de primer nivel para reducir la presión de la nómina.
Sobre la relación con el sindicato, el síndico confirmó que las pláticas entre la representación sindical y la administración municipal continúan.
"Es urgente que ya haya un buen diálogo", declaró, y sostuvo que "lo más factible es que se arregle, que lleguemos a buenos términos". En marzo, ambas partes comparecieron ante el Tribunal de Conciliación por las demandas de nuevas plazas y homologación salarial.
En materia de inversión, Landeras Layseca señaló que el inicio del segundo semestre estará marcado por los efectos de la firma del tratado comercial, de la que dependerá la concreción de los proyectos que el gobierno del Estado ha adelantado para San Juan del Río en los sectores de manufactura, automotriz y servicios.
Como inversión ya consolidada mencionó la ampliación de Hirschvogel, empresa de origen alemán instalada en el municipio, que sumará más de 10 mil metros cuadrados. "Va a generar más de 400 empleos en una primera etapa", puntualizó, además de consolidar los proyectos que están en camino.
El funcionario condicionó la llegada de nuevas inversiones al resultado del acuerdo comercial del TEC-MEC: "Espero que no sea un perjuicio para las inversiones que hay para este segundo semestre", puntualizó.