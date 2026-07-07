CECA invita a negocios de Querétaro a certificarse como espacios libres de humo

El reconocimiento aplica también a las emisiones de vapeadores y cigarros electrónicos en centros de trabajo

Personal del Consejo Estatal Contra las Adicciones promueve la certificación de Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco y Emisiones en Querétaro.

El Consejo Estatal Contra las Adicciones invitó a empresas e instituciones de Querétaro a obtener la certificación como Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco y Emisiones, con el objetivo de fortalecer la protección de la salud en centros de trabajo y espacios públicos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de julio de 2026.- El Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) de la Secretaría de Salud invitó a empresas, negocios e instituciones públicas y privadas a obtener el reconocimiento como Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco y Emisiones.

La certificación busca proteger a la población de la exposición al humo de tabaco y a las emisiones de productos de nicotina, entre ellos vapeadores y cigarros electrónicos, en centros de trabajo y espacios de concurrencia colectiva. La estrategia promueve el cumplimiento de la Ley General para el Control del Tabaco.

Para obtenerlo, las instituciones deberán designar responsables del programa, elaborar un plan interno, instalar señalización informativa y preventiva, y desarrollar actividades de sensibilización y seguimiento.

El CECA ofrece asesoría técnica y acompañamiento sin costo durante todo el proceso. La dependencia señaló que el reconocimiento refleja el compromiso de las organizaciones con la salud de su personal, usuarios y visitantes, con especial protección a niñas, niños, adolescentes y personas trabajadoras.

Las empresas e instituciones interesadas pueden solicitar información a los teléfonos 442 212 02 36 y 442 212 04 08, de lunes a viernes de 08:00 a 15:30 horas, o al correo programaelhtyececaqro@gmail.com.

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