Querétaro, 7 de julio de 2026.- El Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) de la Secretaría de Salud invitó a empresas, negocios e instituciones públicas y privadas a obtener el reconocimiento como Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco y Emisiones.
La certificación busca proteger a la población de la exposición al humo de tabaco y a las emisiones de productos de nicotina, entre ellos vapeadores y cigarros electrónicos, en centros de trabajo y espacios de concurrencia colectiva. La estrategia promueve el cumplimiento de la Ley General para el Control del Tabaco.
Para obtenerlo, las instituciones deberán designar responsables del programa, elaborar un plan interno, instalar señalización informativa y preventiva, y desarrollar actividades de sensibilización y seguimiento.
El CECA ofrece asesoría técnica y acompañamiento sin costo durante todo el proceso. La dependencia señaló que el reconocimiento refleja el compromiso de las organizaciones con la salud de su personal, usuarios y visitantes, con especial protección a niñas, niños, adolescentes y personas trabajadoras.
Las empresas e instituciones interesadas pueden solicitar información a los teléfonos 442 212 02 36 y 442 212 04 08, de lunes a viernes de 08:00 a 15:30 horas, o al correo programaelhtyececaqro@gmail.com.