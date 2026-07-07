Los Panchos cierran octava edición de "Mi Voz y un Bolero" en Querétaro

El género, patrimonio de la humanidad desde 2023, tendrá exposición, conversatorio y concierto en la capital.

Ana Paola López Birlain sostiene el cartel del festival del bolero junto a organizadores en Querétaro

Ana Paola López Birlain, secretaria de Cultura, presenta la octava edición del Festival "Mi Voz y un Bolero" acompañada de organizadores e invitados.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de julio de 2026.- El grupo Los Panchos, junto con Los Santos y la Orquesta "Somos Bolero", cerrará la octava edición del Festival Internacional "Mi Voz y un Bolero" el 27 de agosto en el Teatro de la Ciudad, dentro de una programación que se extiende del 27 de julio al 27 de agosto en la capital del estado.

La secretaria de Cultura, Ana Paola López Birlain, anunció que el festival abarca cuatro fechas y distintas sedes culturales. El programa arranca el 27 de julio en el Centro Cultural Casa del Faldón con la inauguración de la exposición "Aroma de Mujer".

El 13 de agosto se realizará el conversatorio "Historia del Bolero en México" en la Delegación del Centro Histórico. El 26 de agosto, la Casa del Faldón albergará la presentación musical "Bolero con Aroma de Mujer", antes del concierto que pondrá fin al encuentro en el recinto del centro histórico.

López Birlain vinculó la vigencia del género con su reconocimiento internacional. "El bolero forma parte de nuestra historia. Sus canciones han acompañado generaciones enteras y siguen encontrando un lugar en el presente porque hablan de emociones que todos compartimos", expresó.

La funcionaria recordó que en 2023 México y Cuba lograron que el bolero fuera inscrito por la UNESCO en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Definió el festival como resultado del trabajo conjunto entre artistas, promotores culturales, instituciones y sociedad civil.

El presidente de la Asociación Civil Ecus Ludarte, José Luis Aguilar Luna, señaló que la programación conserva espacios de recreación para personas adultas mayores y abre alternativas musicales dirigidas a los jóvenes.

"Los queretanos disfrutarán de una programación pensada para celebrar al bolero desde distintas miradas", dijo.

Al anuncio asistieron el director de Educación Artística y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura, Arturo Mora Campos; la coordinadora y directora de la Casa del Faldón, Marisol Flores García; la secretaria de Ecus Ludarte, Hilda Ibarra Garza, y la intérprete Alinna Moreno.

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