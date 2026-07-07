Querétaro, 7 de julio de 2026.- El grupo Los Panchos, junto con Los Santos y la Orquesta "Somos Bolero", cerrará la octava edición del Festival Internacional "Mi Voz y un Bolero" el 27 de agosto en el Teatro de la Ciudad, dentro de una programación que se extiende del 27 de julio al 27 de agosto en la capital del estado.
La secretaria de Cultura, Ana Paola López Birlain, anunció que el festival abarca cuatro fechas y distintas sedes culturales. El programa arranca el 27 de julio en el Centro Cultural Casa del Faldón con la inauguración de la exposición "Aroma de Mujer".
El 13 de agosto se realizará el conversatorio "Historia del Bolero en México" en la Delegación del Centro Histórico. El 26 de agosto, la Casa del Faldón albergará la presentación musical "Bolero con Aroma de Mujer", antes del concierto que pondrá fin al encuentro en el recinto del centro histórico.
López Birlain vinculó la vigencia del género con su reconocimiento internacional. "El bolero forma parte de nuestra historia. Sus canciones han acompañado generaciones enteras y siguen encontrando un lugar en el presente porque hablan de emociones que todos compartimos", expresó.
La funcionaria recordó que en 2023 México y Cuba lograron que el bolero fuera inscrito por la UNESCO en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Definió el festival como resultado del trabajo conjunto entre artistas, promotores culturales, instituciones y sociedad civil.
El presidente de la Asociación Civil Ecus Ludarte, José Luis Aguilar Luna, señaló que la programación conserva espacios de recreación para personas adultas mayores y abre alternativas musicales dirigidas a los jóvenes.
"Los queretanos disfrutarán de una programación pensada para celebrar al bolero desde distintas miradas", dijo.
Al anuncio asistieron el director de Educación Artística y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura, Arturo Mora Campos; la coordinadora y directora de la Casa del Faldón, Marisol Flores García; la secretaria de Ecus Ludarte, Hilda Ibarra Garza, y la intérprete Alinna Moreno.