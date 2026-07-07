Culiacán, Sinaloa, 7 de julio de 2026.- El asesinato del cantante José Adán Rodríguez, conocido como Adán R y exvocalista de la agrupación Los Nuevos Rebeldes, extendió la lista de intérpretes del regional mexicano atacados en Sinaloa. El músico, de 29 años, fue baleado la noche del domingo 5 de julio afuera de su domicilio, en el fraccionamiento Stanza Cantabria, al norte de Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando Rodríguez se encontraba en la cochera de la vivienda, ubicada entre las calles Breñovieja y Ampuero. Varios hombres armados llegaron a bordo de un vehículo y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Vecinos reportaron las detonaciones al número de emergencias 911. Al llegar, elementos de la Policía Estatal y del Ejército confirmaron que el cantante ya no tenía signos vitales, por lo que la zona fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias. Familiares identificaron oficialmente el cuerpo. Hasta el momento, la Fiscalía de Sinaloa no ha informado sobre personas detenidas ni ha establecido un móvil.

Rodríguez había construido una carrera de más de una década en el regional mexicano. Se integró a Los Nuevos Rebeldes —agrupación fundada en Culiacán— como vocalista y ejecutante de bajo sexto, y permaneció en ella cerca de cinco años, hasta que en febrero de 2025 anunció su salida para desarrollar un proyecto como solista bajo el nombre de Adán R.

El homicidio ocurre en el contexto de violencia que vive Sinaloa desde septiembre de 2024, atribuida a la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. En los últimos meses, otros músicos del género han sido agredidos en la entidad, entre ellos un acordeonista atacado a balazos en febrero de 2026 en Culiacán.