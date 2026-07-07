La violencia contra la música regional cobra otra víctima: matan a Adán Rodríguez en Culiacán

El músico de 29 años fue baleado en la cochera de su domicilio; su caso se suma a otros ataques contra intérpretes en Sinaloa.

José Adán Rodríguez, conocido como Adán R y exvocalista de Los Nuevos Rebeldes, fue asesinado a balazos afuera de su domicilio en Culiacán, Sinaloa.

Autoridades estatales y federales acudieron al lugar donde fue asesinado José Adán Rodríguez, "Adán R", exvocalista de Los Nuevos Rebeldes, durante un ataque armado registrado en Culiacán, Sinaloa. La Fiscalía del Estado mantiene abierta la investigación para esclarecer el crimen.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 07, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Culiacán, Sinaloa, 7 de julio de 2026.- El asesinato del cantante José Adán Rodríguez, conocido como Adán R y exvocalista de la agrupación Los Nuevos Rebeldes, extendió la lista de intérpretes del regional mexicano atacados en Sinaloa. El músico, de 29 años, fue baleado la noche del domingo 5 de julio afuera de su domicilio, en el fraccionamiento Stanza Cantabria, al norte de Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando Rodríguez se encontraba en la cochera de la vivienda, ubicada entre las calles Breñovieja y Ampuero. Varios hombres armados llegaron a bordo de un vehículo y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Vecinos reportaron las detonaciones al número de emergencias 911. Al llegar, elementos de la Policía Estatal y del Ejército confirmaron que el cantante ya no tenía signos vitales, por lo que la zona fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias. Familiares identificaron oficialmente el cuerpo. Hasta el momento, la Fiscalía de Sinaloa no ha informado sobre personas detenidas ni ha establecido un móvil.

Rodríguez había construido una carrera de más de una década en el regional mexicano. Se integró a Los Nuevos Rebeldes —agrupación fundada en Culiacán— como vocalista y ejecutante de bajo sexto, y permaneció en ella cerca de cinco años, hasta que en febrero de 2025 anunció su salida para desarrollar un proyecto como solista bajo el nombre de Adán R.

El homicidio ocurre en el contexto de violencia que vive Sinaloa desde septiembre de 2024, atribuida a la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. En los últimos meses, otros músicos del género han sido agredidos en la entidad, entre ellos un acordeonista atacado a balazos en febrero de 2026 en Culiacán.

seguridad sinaloa sucesos musica

Reciente

Médico opera durante cirugía de implante coclear en quirófano de la UMAE 71
México

Cirugía de implante coclear devuelve audición a bebé en Torreón

El menor recibió un dispositivo en cada oído y recuperará más del 90 por ciento de su capacidad auditiva, según el hospital

Agentes rodean la camioneta Avalanche asegurada sobre la carretera en Palmillas
San Juan del Río

Detienen a seis tras persecución y enfrentamiento en San Juan del Río

Un reporte anónimo al 911 activó el cerco; otros sujetos armados a bordo de un Mitsubishi lograron huir rumbo a Hidalgo.

Roberto Cabrera dialoga con habitantes durante la jornada en Estancia de Santa Lucía
San Juan del Río

Estancia de Santa Lucía recibe 64 atenciones y mejora de camino

La jornada incluyó atención ciudadana, salud visual, apoyos sociales y la conformación de un camino de 1.1 kilómetros.

Autoridades estatales y federales durante la rueda de prensa por el inicio de obras en Bernardo Quintana
Editorial

Cierran carriles del Bernardo Quintana por obras del Tren México-Querétaro desde el 13 de julio

El operativo arranca el sábado 11 con socialización y despliega 166 auxiliares viales en una zona por donde circulan 150 mil vehículos al día.