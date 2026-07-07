Querétaro, 7 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado detuvo a cuatro personas tras catear un inmueble de la colonia Centro del municipio de Querétaro, dentro de una investigación por el presunto delito de usurpación de funciones públicas.
Durante la diligencia fueron asegurados cinco equipos de cómputo, tres teléfonos celulares y diversa documentación, material que será incorporado a la carpeta de investigación.
Agentes de la Fiscalía General ingresan al inmueble cateado en la colonia Centro de Querétaro por presunta usurpación de funciones. Fiscalía General del Estado de Querétaro
La intervención estuvo encabezada por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro.
Personal de la Policía de Investigación del Delito traslada a uno de los detenidos durante el operativo en el Centro de Querétaro. Fiscalía General del Estado de Querétaro
El inmueble quedó asegurado y las cuatro personas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá su situación jurídica conforme avance el proceso penal.
Elementos municipales e investigadores resguardan el inmueble asegurado con sellos de la Fiscalía en la colonia Centro. Fiscalía General del Estado de Querétaro
Las personas detenidas se presumen inocentes en tanto una autoridad judicial no determine su responsabilidad, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.