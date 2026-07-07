Cae red por suplantar funciones públicas en el Centro de Querétaro; cuatro detenidos

La Policía de Investigación aseguró cinco equipos de cómputo, tres teléfonos y documentación durante la diligencia en la colonia Centro.

Ficha oficial con los rostros difuminados de las cuatro personas detenidas por usurpación de funciones

Ficha oficial de las cuatro personas detenidas durante el operativo por presunta usurpación de funciones en Querétaro.

Fiscalía General del Estado de Querétaro
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 7 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado detuvo a cuatro personas tras catear un inmueble de la colonia Centro del municipio de Querétaro, dentro de una investigación por el presunto delito de usurpación de funciones públicas.

Durante la diligencia fueron asegurados cinco equipos de cómputo, tres teléfonos celulares y diversa documentación, material que será incorporado a la carpeta de investigación.

Agentes de Sinergia por Quer\u00e9taro y de la Fiscal\u00eda General ingresan a un inmueble durante un cateo en el Centro Agentes de la Fiscalía General ingresan al inmueble cateado en la colonia Centro de Querétaro por presunta usurpación de funciones. Fiscalía General del Estado de Querétaro

La intervención estuvo encabezada por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro.

Elementos de la Polic\u00eda de Investigaci\u00f3n del Delito trasladan a una persona detenida durante el operativo en el Centro Personal de la Policía de Investigación del Delito traslada a uno de los detenidos durante el operativo en el Centro de Querétaro. Fiscalía General del Estado de Querétaro

El inmueble quedó asegurado y las cuatro personas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá su situación jurídica conforme avance el proceso penal.

Polic\u00edas municipales e investigadores frente al inmueble asegurado con sellos de la Fiscal\u00eda en el Centro Elementos municipales e investigadores resguardan el inmueble asegurado con sellos de la Fiscalía en la colonia Centro. Fiscalía General del Estado de Querétaro

Las personas detenidas se presumen inocentes en tanto una autoridad judicial no determine su responsabilidad, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

seguridad criminalidad sucesos fiscalia cateos

Reciente

Médico opera durante cirugía de implante coclear en quirófano de la UMAE 71
México

Cirugía de implante coclear devuelve audición a bebé en Torreón

El menor recibió un dispositivo en cada oído y recuperará más del 90 por ciento de su capacidad auditiva, según el hospital

Roberto Cabrera dialoga con habitantes durante la jornada en Estancia de Santa Lucía
San Juan del Río

Estancia de Santa Lucía recibe 64 atenciones y mejora de camino

La jornada incluyó atención ciudadana, salud visual, apoyos sociales y la conformación de un camino de 1.1 kilómetros.

Autoridades estatales y federales durante la rueda de prensa por el inicio de obras en Bernardo Quintana
Editorial

Cierran carriles del Bernardo Quintana por obras del Tren México-Querétaro desde el 13 de julio

El operativo arranca el sábado 11 con socialización y despliega 166 auxiliares viales en una zona por donde circulan 150 mil vehículos al día.

Roberto Cabrera Valencia habla por micrófono en la rueda de prensa; en la mesa aparecen las banderas de México y Canadá.
San Juan del Río

San Juan del Río avanza hacia ciudad de la amistad con Windsor, Canadá

El Comité de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Windsor recomendó por unanimidad el acuerdo, que ahora entra en fase de formalización en ambos países.