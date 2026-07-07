Rutas Turísticas Mundialistas conectan a Querétaro con la CDMX y San Juan del Río

La capital fue seleccionada por la SECTUR federal para promover recorridos que enlazan sedes deportivas con patrimonio, gastronomía y cultura.

Cuatro personas a bordo de un vehículo tipo tranvía turístico antiguo en un espacio techado

Prestadores de servicios y autoridades presentan las Rutas Turísticas Mundialistas, que incluyen paseos en tranvía y diligencia por el Centro Histórico de Querétaro

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de julio de 2026.- El municipio de Querétaro fue seleccionado por la Secretaría de Turismo federal para promover las Rutas Turísticas Mundialistas, un conjunto de recorridos que enlazan la Ciudad de México, San Juan del Río y la capital queretana como parte de la experiencia de visitantes durante el Mundial en México.

La estrategia fue impulsada por la SECTUR federal en coordinación con los tres órdenes de gobierno y prestadores de servicios turísticos, con el propósito de atraer visitantes y ampliar su estancia en las sedes deportivas y sus regiones. La Secretaría de Turismo municipal se sumó a esta iniciativa nacional.

Las rutas ofrecen visitas al Centro Histórico, paseos en tranvía, diligencia y walking tour, además de opciones de hospedaje y servicios turísticos.

Entre las propuestas desarrolladas por prestadores locales destaca la ruta "De la Cancha a la Cava", que combina el ambiente mundialista con recorridos por el Centro Histórico de Querétaro, visitas a San Juan del Río y la posibilidad de extender la estancia hacia Bernal, Tequisquiapan, la Ruta del Queso y el Vino o la Sierra Gorda.

La titular de Turismo municipal, Mariana Ortiz Cabrera, explicó cómo se concretó la selección de la capital dentro de la convocatoria federal.

"Hace ya un par de meses la Asociación de Ciudades Patrimonio nos invitó a participar en una convocatoria a nivel nacional que organiza la SECTUR federal para poder promover nuestras rutas mundialistas y nos da mucho orgullo decir que fuimos seleccionados", señaló la funcionaria.

La estrategia incorpora también una Ruta Turística Mundialista Incluyente, que contempla servicios de accesibilidad para personas con discapacidad y visitantes con necesidades específicas.

La dependencia reconoció el trabajo de empresas, operadores turísticos, hoteleros, guías, transportistas y demás prestadores de servicios que participaron en la integración de las rutas.

Las rutas pueden consultarse en el Atlas Turístico de México, donde está disponible la oferta que integra al municipio de Querétaro dentro de esta estrategia nacional.

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