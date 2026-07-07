Querétaro, 7 de julio de 2026.- El municipio de Querétaro fue seleccionado por la Secretaría de Turismo federal para promover las Rutas Turísticas Mundialistas, un conjunto de recorridos que enlazan la Ciudad de México, San Juan del Río y la capital queretana como parte de la experiencia de visitantes durante el Mundial en México.
La estrategia fue impulsada por la SECTUR federal en coordinación con los tres órdenes de gobierno y prestadores de servicios turísticos, con el propósito de atraer visitantes y ampliar su estancia en las sedes deportivas y sus regiones. La Secretaría de Turismo municipal se sumó a esta iniciativa nacional.
Las rutas ofrecen visitas al Centro Histórico, paseos en tranvía, diligencia y walking tour, además de opciones de hospedaje y servicios turísticos.
Entre las propuestas desarrolladas por prestadores locales destaca la ruta "De la Cancha a la Cava", que combina el ambiente mundialista con recorridos por el Centro Histórico de Querétaro, visitas a San Juan del Río y la posibilidad de extender la estancia hacia Bernal, Tequisquiapan, la Ruta del Queso y el Vino o la Sierra Gorda.
La titular de Turismo municipal, Mariana Ortiz Cabrera, explicó cómo se concretó la selección de la capital dentro de la convocatoria federal.
"Hace ya un par de meses la Asociación de Ciudades Patrimonio nos invitó a participar en una convocatoria a nivel nacional que organiza la SECTUR federal para poder promover nuestras rutas mundialistas y nos da mucho orgullo decir que fuimos seleccionados", señaló la funcionaria.
La estrategia incorpora también una Ruta Turística Mundialista Incluyente, que contempla servicios de accesibilidad para personas con discapacidad y visitantes con necesidades específicas.
La dependencia reconoció el trabajo de empresas, operadores turísticos, hoteleros, guías, transportistas y demás prestadores de servicios que participaron en la integración de las rutas.
Las rutas pueden consultarse en el Atlas Turístico de México, donde está disponible la oferta que integra al municipio de Querétaro dentro de esta estrategia nacional.