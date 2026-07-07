Ciudad de México, 7 de julio de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) modernizó cerca de 22 mil metros cuadrados del Centro Médico Nacional La Raza, en la Ciudad de México, con una inversión cercana a los 360 millones de pesos destinada a renovar quirófanos, áreas críticas y servicios de diagnóstico.

La intervención comprendió la remodelación integral de 20 quirófanos del Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza” y de uno más en el Hospital de Infectología “Dr. Daniel Méndez Hernández”, además de la renovación de áreas de recuperación, vestidores y espacios administrativos, informó el jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales de la unidad, Ángel Mendoza Toledo.

Con las obras, la Unidad de Trasplante de Médula Ósea duplicó su capacidad al pasar de cuatro a ocho camas, y se sumaron seis camas de pre-recuperación.

Un paciente recibe atención en el área de Hemodiálisis del Centro Médico La Raza, que amplió su capacidad a 13 sillones tras la remodelación. IMSS.

También se rehabilitaron las unidades de Cuidados Intensivos Neonatal y Pediátrico, la Unidad de Trasplantes y el área de Terapia Respiratoria Postquirúrgica, mientras que el servicio de Hemodiálisis amplió su capacidad a 13 sillones.

Los trabajos incluyeron la modernización de 68 núcleos sanitarios en la torre de hospitalización, la renovación de aulas de residencia médica y de espacios de Consulta Externa, así como instalaciones más amplias para las áreas de Salud Mental y Genética.

La remodelación incorporó acabados antibacterianos y la actualización de los sistemas eléctrico, hidráulico, de climatización y de gases medicinales, para reforzar la seguridad en la atención médica y quirúrgica.

Uno de los 20 quirófanos del Hospital General remodelados durante la modernización del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS. IMSS.

En el área de diagnóstico, el jefe del Servicio de Radiología, Jesús Ramírez, resaltó la incorporación de un resonador magnético de última generación, adquirido con una inversión cercana a los 40 millones de pesos, para la atención de pacientes con padecimientos neurológicos, oncológicos y cardiológicos. El equipo se enmarca en la renovación de aparatos para atención oncológica que el Instituto ha impulsado en otras unidades.