IMSS moderniza el Centro Médico La Raza con 360 mdp y 20 quirófanos

La renovación amplió de cuatro a ocho camas la Unidad de Trasplante de Médula Ósea e incorporó un resonador magnético de última generación.

Personal de salud coloca a un paciente en un resonador magnético Philips en el CMN La Raza.

Personal médico prepara a un paciente para un estudio en el nuevo resonador magnético del Centro Médico La Raza, adquirido con una inversión cercana a 40 millones de pesos.

IMSS.
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 07, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 7 de julio de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) modernizó cerca de 22 mil metros cuadrados del Centro Médico Nacional La Raza, en la Ciudad de México, con una inversión cercana a los 360 millones de pesos destinada a renovar quirófanos, áreas críticas y servicios de diagnóstico.

La intervención comprendió la remodelación integral de 20 quirófanos del Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza” y de uno más en el Hospital de Infectología “Dr. Daniel Méndez Hernández”, además de la renovación de áreas de recuperación, vestidores y espacios administrativos, informó el jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales de la unidad, Ángel Mendoza Toledo.

Con las obras, la Unidad de Trasplante de Médula Ósea duplicó su capacidad al pasar de cuatro a ocho camas, y se sumaron seis camas de pre-recuperación.

Paciente pedi\u00e1trico recibe hemodi\u00e1lisis junto a un equipo de di\u00e1lisis en el CMN La Raza. Un paciente recibe atención en el área de Hemodiálisis del Centro Médico La Raza, que amplió su capacidad a 13 sillones tras la remodelación. IMSS.

También se rehabilitaron las unidades de Cuidados Intensivos Neonatal y Pediátrico, la Unidad de Trasplantes y el área de Terapia Respiratoria Postquirúrgica, mientras que el servicio de Hemodiálisis amplió su capacidad a 13 sillones.

Los trabajos incluyeron la modernización de 68 núcleos sanitarios en la torre de hospitalización, la renovación de aulas de residencia médica y de espacios de Consulta Externa, así como instalaciones más amplias para las áreas de Salud Mental y Genética.

La remodelación incorporó acabados antibacterianos y la actualización de los sistemas eléctrico, hidráulico, de climatización y de gases medicinales, para reforzar la seguridad en la atención médica y quirúrgica.

Quir\u00f3fano remodelado con l\u00e1mpara quir\u00fargica y m\u00e1quina de anestesia en el Hospital General del CMN La Raza. Uno de los 20 quirófanos del Hospital General remodelados durante la modernización del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS. IMSS.

En el área de diagnóstico, el jefe del Servicio de Radiología, Jesús Ramírez, resaltó la incorporación de un resonador magnético de última generación, adquirido con una inversión cercana a los 40 millones de pesos, para la atención de pacientes con padecimientos neurológicos, oncológicos y cardiológicos. El equipo se enmarca en la renovación de aparatos para atención oncológica que el Instituto ha impulsado en otras unidades.

Las obras del Centro Médico Nacional La Raza forman parte de la modernización del sistema público de salud que el Gobierno federal desarrolla este año en el IMSS, el ISSSTE e IMSS Bienestar.

salud gobierno imss tecnologia

Reciente

Mapa satelital con los sistemas meteorológicos sobre México, incluidas circulaciones ciclónicas y la onda tropical número 16.
Querétaro

Pronostican chubascos con granizo y rachas de viento en Querétaro

El norte del estado concentrará los mayores acumulados; en la capital se prevé una máxima de 27 grados y 30% de probabilidad de lluvia.

Edgar Inzunza, sentado, gesticula mientras conversa en un espacio interior con luz natural
San Juan del Río

Inzunza pone la ley electoral como prioridad rumbo al 17 de octubre

El legislador de Morena adelanta que hasta 10 aspirantes de la coalición competirán y pasarán por depuración y encuesta espejo.

Agente de la Policía Municipal de Querétaro revisa a un hombre frente a una pared con grafiti
Querétaro

Detiene la SSPMQ a 2 mil 41 personas en el primer semestre en Querétaro

Los detenidos fueron entregados a la Fiscalía estatal; la incidencia delictiva bajó 3 por ciento en el municipio.

Irene Quintanar habla con micrófono ante padres de familia y estudiantes reunidos al aire libre
Querétaro

Arranca curso de verano socioemocional para 300 menores en Santa Rosa Jáuregui

El programa se desarrollará hasta el 14 de agosto en dos sedes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, con psicólogos y docentes de educación física.