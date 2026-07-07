Qrobus recupera 16 rutas por fin de obras del Tren en El Cerrito

La ruta gratuita deja de operar y 16 líneas retoman sus trayectos habituales sobre avenida Corregidora Norte

Elemento de tránsito guía el paso de un autobús Qrobus junto a un señalamiento de desviación

Un elemento vial dirige el tránsito del sistema Qrobus junto al señalamiento de desviación durante el operativo por las obras del Tren México-Querétaro en El Cerrito.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 7 de julio.- Dieciséis rutas del sistema Qrobus retomarán sus trayectos originales sobre avenida Corregidora Norte a partir de este 8 de julio, cuando concluya el operativo vial montado por las obras del Tren México-Querétaro en el puente de El Cerrito.

El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, informó que las líneas T13, C25, C33, C34, C36, C37, C38, C44, C46, C48, C53, C54, C55, C63, C65 y L112 volverán a sus recorridos habituales una vez cerrada la intervención federal.

Elementos de tr\u00e1nsito auxilian el paso de peatones y veh\u00edculos en un cruce sobre Corregidora Norte Personal de tránsito auxilia el cruce de peatones y el flujo vehicular en la zona intervenida por las obras del Tren México-Querétaro. rotativo.com.mx

El operativo se implementó en coordinación con el Municipio de Querétaro durante los meses que duraron los trabajos. Con su conclusión, la ruta gratuita habilitada como alternativa dejará de circular en la misma fecha, y los habitantes de las colonias aledañas recuperarán su movilidad habitual.

Cuanalo Santos pidió a los usuarios descargar la aplicación oficial del sistema y revisar la información de las rutas antes de trasladarse, para conocer recorridos, paradas y centros de recarga dentro del primer cuadro de la ciudad.

Los trabajos de carácter federal arrancaron el 26 de enero de este año. La agencia agradeció la colaboración ciudadana durante la intervención en una de las vías de mayor afluencia de la capital.

movilidad gobierno infraestructura qrobus

Reciente

Personal del Consejo Estatal Contra las Adicciones promueve la certificación de Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco y Emisiones en Querétaro.
Querétaro

CECA invita a negocios de Querétaro a certificarse como espacios libres de humo

El reconocimiento aplica también a las emisiones de vapeadores y cigarros electrónicos en centros de trabajo

Ana Paola López Birlain sostiene el cartel del festival del bolero junto a organizadores en Querétaro
Querétaro

Los Panchos cierran octava edición de "Mi Voz y un Bolero" en Querétaro

El género, patrimonio de la humanidad desde 2023, tendrá exposición, conversatorio y concierto en la capital.

Integrantes de la brigada de limpieza posan con herramientas a la orilla de la presa El Batán, en Corregidora.
Corregidora

Concluye el retiro de peces muertos en la presa El Batán, Corregidora

Personal de la Conagua y del municipio de Corregidora recolectó los organismos y los depositó en una fosa; las muestras del agua siguen en análisis.

Autoridades de la Secretaría de Finanzas municipal durante la explicación del estímulo fiscal en Querétaro
Querétaro

Descuentos de hasta 100% en herencias y donaciones de inmuebles en Querétaro

El estímulo aplica a cónyuges, concubinos, ascendientes y descendientes en línea recta, y también reduce recargos y el pago del impuesto predial.