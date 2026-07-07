Querétaro, 7 de julio.- Dieciséis rutas del sistema Qrobus retomarán sus trayectos originales sobre avenida Corregidora Norte a partir de este 8 de julio, cuando concluya el operativo vial montado por las obras del Tren México-Querétaro en el puente de El Cerrito.
El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, informó que las líneas T13, C25, C33, C34, C36, C37, C38, C44, C46, C48, C53, C54, C55, C63, C65 y L112 volverán a sus recorridos habituales una vez cerrada la intervención federal.
Personal de tránsito auxilia el cruce de peatones y el flujo vehicular en la zona intervenida por las obras del Tren México-Querétaro. rotativo.com.mx
El operativo se implementó en coordinación con el Municipio de Querétaro durante los meses que duraron los trabajos. Con su conclusión, la ruta gratuita habilitada como alternativa dejará de circular en la misma fecha, y los habitantes de las colonias aledañas recuperarán su movilidad habitual.
Cuanalo Santos pidió a los usuarios descargar la aplicación oficial del sistema y revisar la información de las rutas antes de trasladarse, para conocer recorridos, paradas y centros de recarga dentro del primer cuadro de la ciudad.
Los trabajos de carácter federal arrancaron el 26 de enero de este año. La agencia agradeció la colaboración ciudadana durante la intervención en una de las vías de mayor afluencia de la capital.