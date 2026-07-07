Querétaro, 7 de julio de 2026.- Estudiantes y egresados de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) podrán realizar prácticas y estadías profesionales en la empresa automotriz TREMEC, como parte de un convenio de colaboración firmado por ambas instituciones para estrechar su vinculación.
El acuerdo lo suscribieron el rector de la UTEQ, Luis Fernando Pantoja Amaro, y el gerente de Capital Humano de TREMEC, Rodolfo Martínez Vázquez. La alianza busca beneficiar de forma directa al alumnado y a los profesionistas ya titulados de la casa de estudios.
Autoridades de la UTEQ y de TREMEC durante la presentación del convenio de colaboración, en las instalaciones de la universidad. rotativo.com.mx
A través del convenio se impulsarán programas de estadías y prácticas en proyectos que refuercen los conocimientos y las competencias de los estudiantes, un modelo que la universidad aplicó en convenios recientes con otras compañías del ramo automotriz. El esquema contempla, además, visitas y actividades académicas dentro de la planta de la empresa.
La colaboración también abre la difusión de la oferta educativa y de educación continua de la UTEQ —que incluye posgrados, diplomados e idiomas— con costos preferenciales para el personal de TREMEC.
Representantes de la Universidad Tecnológica de Querétaro y de TREMEC acompañan la firma del convenio de colaboración entre ambas instituciones. rotativo.com.mx
El acuerdo se inscribe en la política de acercamiento a la industria de la UTEQ, en un contexto en el que las instituciones de educación superior de Querétaro han multiplicado los convenios de colaboración. TREMEC, por su parte, mantiene presencia en el corredor industrial de la entidad y ha participado en las ferias de empleo organizadas en la capital.