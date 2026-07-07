UTEQ y TREMEC firman convenio para prácticas y estadías profesionales

El acuerdo contempla visitas académicas a la planta de la empresa y descuentos en posgrados, diplomados e idiomas para sus trabajadores.

Pantoja Amaro y Martínez Vázquez sostienen el convenio firmado entre la UTEQ y TREMEC.

El rector de la UTEQ, Luis Fernando Pantoja Amaro, y el gerente de Capital Humano de TREMEC, Rodolfo Martínez Vázquez, con el convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de julio de 2026.- Estudiantes y egresados de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) podrán realizar prácticas y estadías profesionales en la empresa automotriz TREMEC, como parte de un convenio de colaboración firmado por ambas instituciones para estrechar su vinculación.

El acuerdo lo suscribieron el rector de la UTEQ, Luis Fernando Pantoja Amaro, y el gerente de Capital Humano de TREMEC, Rodolfo Martínez Vázquez. La alianza busca beneficiar de forma directa al alumnado y a los profesionistas ya titulados de la casa de estudios.

Integrantes del pres\u00eddium durante la presentaci\u00f3n del convenio entre la UTEQ y TREMEC, con banderas de Canad\u00e1, Corea del Sur y M\u00e9xico al fondo. Autoridades de la UTEQ y de TREMEC durante la presentación del convenio de colaboración, en las instalaciones de la universidad. rotativo.com.mx

A través del convenio se impulsarán programas de estadías y prácticas en proyectos que refuercen los conocimientos y las competencias de los estudiantes, un modelo que la universidad aplicó en convenios recientes con otras compañías del ramo automotriz. El esquema contempla, además, visitas y actividades académicas dentro de la planta de la empresa.

La colaboración también abre la difusión de la oferta educativa y de educación continua de la UTEQ —que incluye posgrados, diplomados e idiomas— con costos preferenciales para el personal de TREMEC.

Autoridades de la UTEQ y directivos de TREMEC posan tras la firma del convenio de colaboraci\u00f3n. Representantes de la Universidad Tecnológica de Querétaro y de TREMEC acompañan la firma del convenio de colaboración entre ambas instituciones. rotativo.com.mx

El acuerdo se inscribe en la política de acercamiento a la industria de la UTEQ, en un contexto en el que las instituciones de educación superior de Querétaro han multiplicado los convenios de colaboración. TREMEC, por su parte, mantiene presencia en el corredor industrial de la entidad y ha participado en las ferias de empleo organizadas en la capital.

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