Conagua perfora pozos para cuadruplicar el abasto de agua en San Quintín

Los trabajos abarcan seis comunidades y suman proyectos para más pozos y una planta desalinizadora, dentro del Plan de Justicia para jornaleros.

Equipo de perforación sobre camión rojo opera junto a una fosa con agua en una zona árida

Una perforadora abre un pozo de agua en una zona árida, dentro de los trabajos de la Conagua para ampliar el abasto en San Quintín.

CONAGUA.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 07, 2026
Mariana Torres García

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San Quintín, Baja California, 7 de julio de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició la construcción de pozos en seis comunidades de San Quintín, con los que busca incrementar hasta cuatro veces la capacidad de abasto de agua potable en una de las principales regiones jornaleras del país.

Los trabajos forman parte del Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín y se ejecutan bajo el Plan Integral de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, en coordinación con los gobiernos estatal y municipal, informó la dependencia federal.

Torre de perforaci\u00f3n verde trabaja en un llano rural mientras se observan veh\u00edculos y personas reunidas Equipo de perforación durante el arranque de un nuevo pozo, con presencia de autoridades y habitantes en la región jornalera de San Quintín. rotativo.com.mx

La perforación arrancó en San Fernando, La Cachanilla, Eucalipto, San Simón, Paraíso y Monte Albán, dentro de las obras hídricas que la Conagua ejecuta en distintos puntos del país. En paralelo, la dependencia desarrolla los proyectos para nuevos pozos en Ampliación de Las Flores, Praderas y Arroyo San Simón.

El plan contempla además una planta desalinizadora y sus redes de distribución, con las que se prevé ampliar el suministro en la zona. El proyecto se inscribe en la política hídrica federal que en 2025 comprometió recursos para agua potable y saneamiento en todo el país.

De acuerdo con la Conagua, la región de San Quintín había quedado al margen del desarrollo social y económico pese a su peso en la producción agrícola nacional, por lo que las obras buscan mejorar las condiciones de las familias jornaleras.

conagua gobierno agua potable

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