Inzunza pone la ley electoral como prioridad rumbo al 17 de octubre

El legislador de Morena adelanta que hasta 10 aspirantes de la coalición competirán y pasarán por depuración y encuesta espejo.

Edgar Inzunza, sentado, gesticula mientras conversa en un espacio interior con luz natural

El diputado local de Morena Edgar Inzunza durante una entrevista; fijó la ley electoral como prioridad y confirmó que buscará la presidencia municipal de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 7 de julio.- El diputado de Morena Edgar Inzunza Ballesteros ubicó la aprobación de la ley electoral como el trabajo más inmediato de la Legislatura del Estado, con fecha límite el 17 de octubre, y confirmó que buscará la presidencia municipal de San Juan del Río.

"Es la ley electoral que tenemos hasta este día 17 para sacarlo", señaló el legislador sobre los pendientes que atiende el Congreso local, entre otras iniciativas en curso.

Sobre los reclamos que ha recogido en sus recorridos por el distrito, ubicó dos demandas casi al mismo nivel. La primera es la reparación de vialidades deterioradas, tanto en caminos de acceso a comunidades como en la ciudad y la zona Oriente. La segunda es el reforzamiento de la seguridad pública, con mayor vigilancia y respuesta más rápida a las denuncias ciudadanas.

El diputado detalló que los habitantes se quejan de la tardanza en la atención a los reportes telefónicos. "Se tarda bastante en acudir y en ocasiones no", expuso al describir la inconformidad vecinal.

Como tercer punto ubicó una demanda que, dijo, es recurrente hacia toda la clase política: mayor cercanía y comunicación permanente. "Se espera una permanente comunicación con todos ellos", apuntó.

Consultado sobre el avance de su movimiento en el municipio, Inzunza afirmó que el proceso se consolida al margen de nombres. "El movimiento como tal tiene un avance fuerte y sólido en San Juan del Río", sostuvo, y expresó su confianza en que la candidatura de su partido ganará la elección municipal.

El legislador reiteró que su aspiración es contender por la alcaldía y que no contempla otro escenario por ahora, aunque condicionó su decisión final a los lineamientos de la convocatoria. "Quisiera antes que estuvieran los lineamientos que vengan en la convocatoria para poder saber y tomar la mejor decisión", declaró.

Respecto al número de aspirantes dentro de la coalición, calculó una participación amplia. "Se van a registrar 10 entre hombres y mujeres o tal vez más", estimó, e incluyó en ese cálculo a los perfiles del PT y del Verde.

Inzunza explicó que ese universo pasará por una depuración mediante sondeos de posicionamiento, para reducir la lista a tres hombres y tres mujeres que competirán en una encuesta espejo.

Argumentó que una metodología con demasiados nombres resta atención de la ciudadanía, que suele retener solo a los primeros perfiles mencionados. "Todos vamos a ver el resultado tal cual", concluyó sobre el mecanismo.

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