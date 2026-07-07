San Juan del Río, 7 de julio.- El diputado de Morena Edgar Inzunza Ballesteros ubicó la aprobación de la ley electoral como el trabajo más inmediato de la Legislatura del Estado, con fecha límite el 17 de octubre, y confirmó que buscará la presidencia municipal de San Juan del Río.
"Es la ley electoral que tenemos hasta este día 17 para sacarlo", señaló el legislador sobre los pendientes que atiende el Congreso local, entre otras iniciativas en curso.
Sobre los reclamos que ha recogido en sus recorridos por el distrito, ubicó dos demandas casi al mismo nivel. La primera es la reparación de vialidades deterioradas, tanto en caminos de acceso a comunidades como en la ciudad y la zona Oriente. La segunda es el reforzamiento de la seguridad pública, con mayor vigilancia y respuesta más rápida a las denuncias ciudadanas.
El diputado detalló que los habitantes se quejan de la tardanza en la atención a los reportes telefónicos. "Se tarda bastante en acudir y en ocasiones no", expuso al describir la inconformidad vecinal.
Como tercer punto ubicó una demanda que, dijo, es recurrente hacia toda la clase política: mayor cercanía y comunicación permanente. "Se espera una permanente comunicación con todos ellos", apuntó.
Consultado sobre el avance de su movimiento en el municipio, Inzunza afirmó que el proceso se consolida al margen de nombres. "El movimiento como tal tiene un avance fuerte y sólido en San Juan del Río", sostuvo, y expresó su confianza en que la candidatura de su partido ganará la elección municipal.
El legislador reiteró que su aspiración es contender por la alcaldía y que no contempla otro escenario por ahora, aunque condicionó su decisión final a los lineamientos de la convocatoria. "Quisiera antes que estuvieran los lineamientos que vengan en la convocatoria para poder saber y tomar la mejor decisión", declaró.
Respecto al número de aspirantes dentro de la coalición, calculó una participación amplia. "Se van a registrar 10 entre hombres y mujeres o tal vez más", estimó, e incluyó en ese cálculo a los perfiles del PT y del Verde.
Inzunza explicó que ese universo pasará por una depuración mediante sondeos de posicionamiento, para reducir la lista a tres hombres y tres mujeres que competirán en una encuesta espejo.
Argumentó que una metodología con demasiados nombres resta atención de la ciudadanía, que suele retener solo a los primeros perfiles mencionados. "Todos vamos a ver el resultado tal cual", concluyó sobre el mecanismo.