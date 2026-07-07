Arranca curso de verano socioemocional para 300 menores en Santa Rosa Jáuregui

El programa se desarrollará hasta el 14 de agosto en dos sedes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, con psicólogos y docentes de educación física.

Irene Quintanar habla con micrófono ante padres de familia y estudiantes reunidos al aire libre

La coordinadora de la USEBEQ dirige un mensaje a las familias durante la inauguración del curso de verano en la secundaria "Mariano Matamoros".

USEBEQ
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Santa Rosa Jáuregui, 7 de julio de 2025.- Un total de 300 niñas, niños y adolescentes trabajarán su bienestar emocional durante las próximas cinco semanas en el curso de verano "Contigo Sanamente", que la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) y la Secretaría de la Juventud (SEJUVE) pusieron en marcha en la secundaria general "Mariano Matamoros".

El programa acompaña a los estudiantes con psicólogos, docentes de educación física y especialistas para reforzar la parte socioemocional, el deporte y la sana convivencia. Está dirigido a alumnos de cuarto a sexto de primaria y de primero y segundo de secundaria.

Irene Quintanar conversa con un padre de familia y un menor durante la inauguraci\u00f3n del curso de verano Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de la USEBEQ, dialoga con asistentes en el arranque del curso "Contigo Sanamente" en Santa Rosa Jáuregui. USEBEQ

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, encabezó la inauguración y explicó que se trata del segundo año del curso, realizado en coordinación con la SEJUVE.

"Este no es cualquier curso de verano, es un espacio para trabajar con nuestros niños, niñas y adolescentes en la parte socioemocional, donde en ocasiones los padres no sabemos cómo atender ciertas situaciones. Aquí estamos todo un equipo para apoyarles y fortalecerles", expresó.

Familias y autoridades levantan la mano durante la inauguraci\u00f3n del curso de verano en una cancha escolar Autoridades educativas y familias participan en el arranque del curso "Contigo Sanamente", que beneficiará a 300 menores en Querétaro. USEBEQ

El curso se desarrollará hasta el 14 de agosto, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en dos sedes: la secundaria "Andrés Balvanera", anexa a la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro, y la secundaria general "Mariano Matamoros", en Santa Rosa Jáuregui.

El director de esta última, Julio César Blas Gallardo, agradeció que la delegación sea sede por segunda ocasión y destacó la participación de instructores de la Normal del Estado y de psicólogos de la SEJUVE, que acompañarán a los jóvenes durante las cinco semanas.

educacion usebeq gobierno curso de verano

Reciente

Personal del Consejo Estatal Contra las Adicciones promueve la certificación de Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco y Emisiones en Querétaro.
Querétaro

CECA invita a negocios de Querétaro a certificarse como espacios libres de humo

El reconocimiento aplica también a las emisiones de vapeadores y cigarros electrónicos en centros de trabajo

Elemento vial dirige el tránsito junto a conos y vallas sobre Corregidora Norte en Querétaro
Editorial

Reabren ambos carriles de Corregidora Norte tras cinco meses por obra del tren

El operativo vial El Cerrito continúa y persiste el cierre total de 23:00 a 5:00 horas por la obra del tren.

Ana Paola López Birlain sostiene el cartel del festival del bolero junto a organizadores en Querétaro
Querétaro

Los Panchos cierran octava edición de "Mi Voz y un Bolero" en Querétaro

El género, patrimonio de la humanidad desde 2023, tendrá exposición, conversatorio y concierto en la capital.

Integrantes de la brigada de limpieza posan con herramientas a la orilla de la presa El Batán, en Corregidora.
Corregidora

Concluye el retiro de peces muertos en la presa El Batán, Corregidora

Personal de la Conagua y del municipio de Corregidora recolectó los organismos y los depositó en una fosa; las muestras del agua siguen en análisis.