Santa Rosa Jáuregui, 7 de julio de 2025.- Un total de 300 niñas, niños y adolescentes trabajarán su bienestar emocional durante las próximas cinco semanas en el curso de verano "Contigo Sanamente", que la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) y la Secretaría de la Juventud (SEJUVE) pusieron en marcha en la secundaria general "Mariano Matamoros".
El programa acompaña a los estudiantes con psicólogos, docentes de educación física y especialistas para reforzar la parte socioemocional, el deporte y la sana convivencia. Está dirigido a alumnos de cuarto a sexto de primaria y de primero y segundo de secundaria.
Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de la USEBEQ, dialoga con asistentes en el arranque del curso "Contigo Sanamente" en Santa Rosa Jáuregui. USEBEQ
La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, encabezó la inauguración y explicó que se trata del segundo año del curso, realizado en coordinación con la SEJUVE.
"Este no es cualquier curso de verano, es un espacio para trabajar con nuestros niños, niñas y adolescentes en la parte socioemocional, donde en ocasiones los padres no sabemos cómo atender ciertas situaciones. Aquí estamos todo un equipo para apoyarles y fortalecerles", expresó.
Autoridades educativas y familias participan en el arranque del curso "Contigo Sanamente", que beneficiará a 300 menores en Querétaro. USEBEQ
El curso se desarrollará hasta el 14 de agosto, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en dos sedes: la secundaria "Andrés Balvanera", anexa a la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro, y la secundaria general "Mariano Matamoros", en Santa Rosa Jáuregui.
El director de esta última, Julio César Blas Gallardo, agradeció que la delegación sea sede por segunda ocasión y destacó la participación de instructores de la Normal del Estado y de psicólogos de la SEJUVE, que acompañarán a los jóvenes durante las cinco semanas.