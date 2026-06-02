Sheinbaum moderniza la salud del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar con tecnología de punta

Ciudad de México, 2 de junio de 2026.- El Gobierno de México avanza en la modernización de la salud en el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar con la compra de equipos médicos de última generación y la meta de conectar a internet todos los Centros de Salud del país para implementar el Expediente Clínico Digital, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que este año cada unidad del sistema público deberá quedar conectada, para que un Centro de Salud pequeño comparta el expediente de un paciente con un hospital y consulte a médicos especialistas a distancia.

La estrategia se sostiene en tres ejes que operan al mismo tiempo: conectividad total de las unidades, un expediente clínico digital único por persona y la incorporación de equipo de alta especialidad en las tres instituciones, de modo que cualquier paciente pueda atenderse sin importar su derechohabiencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la estrategia de modernización del sistema de salud durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. rotativo.com.mx

"No solo se trata de que haya atención gratuita, sino que sea la mejor atención", afirmó Sheinbaum durante la conferencia matutina.

Modernización tecnológica en los tres institutos de salud

La presidenta señaló que la conectividad permitirá integrar el Servicio Universal de Salud, con un registro que muestre desde el nombre del paciente hasta las enfermedades que padece y los medicamentos que utiliza. El IMSS Bienestar prevé que 8 mil 400 Centros de Salud cuenten con internet y una plataforma que reúna el expediente clínico y los resultados de laboratorio.

Cirugía robótica y CyberKnife en el IMSS

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que la institución implementó cinco programas de innovación. Entre ellos, la cirugía robótica llegará a cinco hospitales con 68 cirujanos capacitados: los de Especialidades de La Raza, en la Ciudad de México; de Occidente, en Jalisco; de Torreón, en Coahuila; de Monterrey, en Nuevo León; y el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la capital.

El IMSS Bienestar destinará más de 13 mil mdp en 2026 para incorporar 32 mil equipos médicos en la red pública de salud. rotativo.com.mx

En ese último opera el robot CyberKnife, que convierte al hospital en la primera unidad médica de México y la tercera de América Latina con esa tecnología para intervenciones de alta precisión y menor radiación; hasta ahora ha atendido a 354 pacientes.

El anuncio se suma al incremento en cirugías reportado por el Seguro Social este año.

Robledo Aburto detalló otros tres avances: el programa Mírame a los Ojos, que transcribe la voz del médico directo al expediente y ya usan 5 mil 700 profesionales; la Consulta Digital, disponible en 402 unidades con 813 mil videollamadas en 2025; y la compra de 41 tomógrafos de 256 cortes instalados en 39 hospitales de 20 estados.

Mastografías leídas con inteligencia artificial en el ISSSTE

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que la dependencia puso en operación cuatro Cuartos Azules, salas de interpretación de mastografías con inteligencia artificial.

Cada una cuenta con seis estaciones de lectura y en conjunto podrán analizar más de 400 mil estudios al año, con imágenes enviadas a distancia desde 98 unidades médicas y 180 previstas para 2027.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la estrategia de modernización del sistema de salud durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. rotativo.com.mx

Inversión histórica del IMSS Bienestar

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, precisó que en 2026 se destinarán más de 13 mil mdp para incorporar 32 mil equipos médicos: ocho aceleradores lineales, 11 equipos de resonancia magnética, 70 mastógrafos con inteligencia artificial y más de 100 mastógrafos.

La adquisición se inscribe en el plan hospitalario federal en marcha.

El conjunto de equipos, conectividad y expediente digital apunta a un mismo destino: el Servicio Universal de Salud que iniciará en 2027 y permitirá atender a cualquier paciente en las tres instituciones, con la apertura de 29 hospitales y cerca de 20 Centros de Salud y Unidades de Medicina Familiar.