Municipio reporta caída del 21% en aforo vehicular en Bernardo Quintana tras primer día con carriles reducidos

El tiempo promedio de traslado aumentó únicamente seis minutos; el cierre total nocturno de 23:00 a 5:00 horas permanece vigente.

Barreras viales naranjas delimitan los carriles centrales cerrados del bulevar Bernardo Quintana durante la noche del 18 de julio de 2026, dentro del operativo por la obra del Tren México-Querétaro en Querétaro.

Operativo vial nocturno en el bulevar Bernardo Quintana, donde los carriles centrales norte-sur fueron reducidos el 18 de julio de 2026 por la obra federal del Tren México-Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de julio de 2026.-El aforo vehicular en el bulevar Bernardo Quintana, sentido norte-sur, registró una caída del 21 por ciento el sábado 18 de julio —primer día de operación con carriles centrales reducidos— respecto al volumen registrado el sábado 11 de julio, antes de que entrara en vigor la medida, informó el Municipio de Querétaro.

Barreras viales naranjas delimitan los carriles centrales cerrados del bulevar Bernardo Quintana durante la noche del 18 de julio de 2026, dentro del operativo por la obra del Tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en Quer\u00e9taro. Operativo vial nocturno en el bulevar Bernardo Quintana, donde los carriles centrales norte-sur fueron reducidos el 18 de julio de 2026 por la obra federal del Tren México-Querétaro. rotativo.com.mx

La reducción de carriles es parte del operativo vial implementado para mitigar las afectaciones derivadas de la obra del Tren México-Querétaro en ese bulevar. Según el reporte municipal, el tiempo promedio de traslado aumentó únicamente seis minutos.

Barreras viales naranjas delimitan los carriles centrales cerrados del bulevar Bernardo Quintana durante la noche del 18 de julio de 2026, dentro del operativo por la obra del Tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en Quer\u00e9taro. Operativo vial nocturno en el bulevar Bernardo Quintana, donde los carriles centrales norte-sur fueron reducidos el 18 de julio de 2026 por la obra federal del Tren México-Querétaro. rotativo.com.mx

Las autoridades atribuyeron el resultado a la respuesta ciudadana al llamado de utilizar rutas alternas. Para los recorridos norte-sur, la principal alternativa es el recorrido por Corregidora Norte – Universidad – Bernardo Quintana, que permite reincorporarse a la vialidad antes del tramo intervenido.

Barreras viales naranjas delimitan los carriles centrales cerrados del bulevar Bernardo Quintana durante la noche del 18 de julio de 2026, dentro del operativo por la obra del Tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en Quer\u00e9taro. Operativo vial nocturno en el bulevar Bernardo Quintana, donde los carriles centrales norte-sur fueron reducidos el 18 de julio de 2026 por la obra federal del Tren México-Querétaro. rotativo.com.mx

Los conductores también pueden optar por Avenida 5 de Febrero, accediendo desde Bernardo Quintana o Epigmenio González hacia Felipe Ángeles o Prolongación Tecnológico, con conexiones hacia Universidad, Zaragoza, Constituyentes o la carretera federal 57, de acuerdo con el destino final.

Barreras viales naranjas delimitan los carriles centrales cerrados del bulevar Bernardo Quintana durante la noche del 18 de julio de 2026, dentro del operativo por la obra del Tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en Quer\u00e9taro. Operativo vial nocturno en el bulevar Bernardo Quintana, donde los carriles centrales norte-sur fueron reducidos el 18 de julio de 2026 por la obra federal del Tren México-Querétaro. rotativo.com.mx

El municipio recordó que todos los días, de las 23:00 a las 5:00 horas, se mantiene el cierre total de los carriles centrales del tramo intervenido, por lo que en ese horario la circulación se desvía a los carriles laterales.

Barreras viales naranjas delimitan los carriles centrales cerrados del bulevar Bernardo Quintana durante la noche del 18 de julio de 2026, dentro del operativo por la obra del Tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en Quer\u00e9taro. Operativo vial nocturno en el bulevar Bernardo Quintana, donde los carriles centrales norte-sur fueron reducidos el 18 de julio de 2026 por la obra federal del Tren México-Querétaro. rotativo.com.mx

La Secretaría de Movilidad reiteró el llamado a la ciudadanía a salir con anticipación, respetar la señalización y las indicaciones del personal operativo, y consultar Waze y Google Maps para planificar traslados. Las rutas alternas disponibles se pueden consultar en la plataforma de la AMEQ.

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