Querétaro, 19 de julio de 2026.-El aforo vehicular en el bulevar Bernardo Quintana, sentido norte-sur, registró una caída del 21 por ciento el sábado 18 de julio —primer día de operación con carriles centrales reducidos— respecto al volumen registrado el sábado 11 de julio, antes de que entrara en vigor la medida, informó el Municipio de Querétaro.
Operativo vial nocturno en el bulevar Bernardo Quintana, donde los carriles centrales norte-sur fueron reducidos el 18 de julio de 2026 por la obra federal del Tren México-Querétaro. rotativo.com.mx
La reducción de carriles es parte del operativo vial implementado para mitigar las afectaciones derivadas de la obra del Tren México-Querétaro en ese bulevar. Según el reporte municipal, el tiempo promedio de traslado aumentó únicamente seis minutos.
Operativo vial nocturno en el bulevar Bernardo Quintana, donde los carriles centrales norte-sur fueron reducidos el 18 de julio de 2026 por la obra federal del Tren México-Querétaro. rotativo.com.mx
Las autoridades atribuyeron el resultado a la respuesta ciudadana al llamado de utilizar rutas alternas. Para los recorridos norte-sur, la principal alternativa es el recorrido por Corregidora Norte – Universidad – Bernardo Quintana, que permite reincorporarse a la vialidad antes del tramo intervenido.
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Los conductores también pueden optar por Avenida 5 de Febrero, accediendo desde Bernardo Quintana o Epigmenio González hacia Felipe Ángeles o Prolongación Tecnológico, con conexiones hacia Universidad, Zaragoza, Constituyentes o la carretera federal 57, de acuerdo con el destino final.
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El municipio recordó que todos los días, de las 23:00 a las 5:00 horas, se mantiene el cierre total de los carriles centrales del tramo intervenido, por lo que en ese horario la circulación se desvía a los carriles laterales.
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La Secretaría de Movilidad reiteró el llamado a la ciudadanía a salir con anticipación, respetar la señalización y las indicaciones del personal operativo, y consultar Waze y Google Maps para planificar traslados. Las rutas alternas disponibles se pueden consultar en la plataforma de la AMEQ.