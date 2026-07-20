Estados Unidos, 19 de julio de 2026.- España conquistó su segunda Copa del Mundo al derrotar 1-0 a Argentina en tiempo suplementario en la gran final del Mundial 2026, celebrada en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Ferrán Torres marcó el único tanto del encuentro al minuto 106 de la prórroga, con asistencia de Nico Williams, para sellar el segundo título en la historia de la selección española, 16 años después del logrado en Sudáfrica 2010.

El partido permaneció sin goles durante los 90 minutos reglamentarios, en los que España dominó la posesión y generó oportunidades que encontraron respuesta en el portero argentino Emiliano Martínez. Al minuto 90+3, el centrocampista argentino Enzo Fernández fue expulsado, lo que complicó la defensa de Argentina en la prórroga. Con un jugador menos, la Albiceleste resistió hasta el minuto 106, cuando Ferrán Torres remató con la zurda al centro de la portería para decretar el resultado definitivo.

España concluyó el torneo con siete victorias, un empate, 14 goles a favor y uno en contra, con un rendimiento del 91 por ciento durante todo el campeonato. En su camino al título, eliminó a Portugal, Bélgica, Francia y Argentina en la fase eliminatoria.

Donald Trump, Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI durante la ceremonia de premiación tras la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium. rotativo.com.mx

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participó en la ceremonia de premiación como representante de uno de los tres países anfitriones del torneo, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; y el rey de España, Felipe VI. Sheinbaum entregó el Balón de Oro al capitán español Rodri, elegido mejor jugador del Mundial.

La ceremonia de premiación individual reconoció al mediocampista Rodri con el Balón de Oro; al portero Unai Simón con el Guante de Oro, tras mantener siete porterías en cero durante el torneo; al defensa Pau Cubarsí, de 19 años, como Mejor Jugador Joven; y a Ferrán Torres como Jugador del Partido en la final. El único galardón individual que no recayó en jugadores españoles fue la Bota de Oro, concedida al delantero francés Kylian Mbappé, quien concluyó el campeonato con 10 anotaciones y se convirtió en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo, con 22 goles en tres participaciones.

Autoridades y dignatarios de los países anfitriones participan en la ceremonia de premiación de la final del Mundial 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey. rotativo.com.mx

Por el tercer lugar, Inglaterra venció el sábado 18 de julio a Francia 6-4 en el Estadio Miami, en un partido que estableció el mayor número de goles en la historia de los encuentros por la tercera posición. Bukayo Saka anotó tres goles en el encuentro y Kylian Mbappé firmó un doblete, que le permitió alcanzar la cifra definitiva de 10 anotaciones en el torneo.

México concluyó su participación en el lugar noveno de la clasificación general, como la mejor selección eliminada en la ronda de octavos de final. El conjunto nacional, dirigido por Javier Aguirre, terminó invicto en la fase de grupos como líder del Grupo A y acumuló cuatro victorias y una sola derrota en cinco encuentros, con 10 goles anotados y dos recibidos, un registro que le permitió superar a potencias como Brasil, Portugal y Alemania en la clasificación oficial de la FIFA.