Querétaro, 20 de julio de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González se reunió con el alcalde de Las Rozas de Madrid, España, José de la Uz Pardos, con el objetivo de explorar oportunidades de colaboración e intercambio de buenas prácticas entre ambas administraciones en materia de innovación, desarrollo económico, turismo y gobernanza.
El encuentro, realizado en el salón Tancoyol de Palacio de Gobierno, tuvo su origen en la Semana de Querétaro 2026, donde ambas partes manifestaron interés por compartir fortalezas económicas, turísticas y de innovación.
Las Rozas de Madrid destaca por fomentar la innovación, el desarrollo tecnológico y la atracción de talento e inversión, área en la que ha sido distinguida con diversos premios.
Kuri González destacó los vínculos históricos, culturales y económicos entre ambas regiones, y señaló que más de 200 empresas de capital español están instaladas en la entidad.
Querétaro ya cuenta con antecedentes de inversión española relevantes, como el caso de ITP AERO, con 27 años de presencia en el estado, y el anuncio reciente de nueva inversión de Plásticos Durex.
Integrantes de las delegaciones de Querétaro y Las Rozas de Madrid durante el intercambio de obsequios institucionales. rotativo.com.mx
Por su parte, el alcalde José de la Uz Pardos, quien también preside Las Rozas Innova y la Red Española de Ciudades Inteligentes, reconoció el avance del sector aeroespacial queretano y su apuesta por la empresa, el Estado de Derecho y la generación de empleos.
De la Uz Pardos compartió la visión de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID), que busca mejorar la experiencia de visitantes y residentes mediante información centralizada sobre turismo, comercio local y servicios públicos.
Durante su estancia en Querétaro, la delegación oficial de Las Rozas contempla una agenda de reuniones con dependencias estatales y municipales, recorridos por proyectos estratégicos y encuentros institucionales para identificar áreas de cooperación en innovación, desarrollo económico, ciudades inteligentes, turismo y transformación digital.
A la reunión asistieron, por parte española, el consejero del Gabinete de Alcaldía, Alejandro Saldaña González; la directora general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, Virginia Moreno Bonilla, y la coordinadora técnica, Amparo Troncoso Rubín. Por el gabinete estatal participaron la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, y la coordinadora de Relaciones Internacionales e Innovación Gubernamental, Erika Patricia González Maciel.