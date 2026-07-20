Querétaro y Las Rozas de Madrid firman cooperación en innovación y desarrollo económico

La visita del alcalde madrileño se da en el marco de más de 200 empresas de capital español instaladas en la entidad.

Mauricio Kuri González saluda de mano al alcalde de Las Rozas de Madrid, José de la Uz Pardos, frente a las banderas de México y España

El gobernador Mauricio Kuri González y el alcalde de Las Rozas de Madrid, José de la Uz Pardos, sellan el encuentro de cooperación bilateral.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de julio de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González se reunió con el alcalde de Las Rozas de Madrid, España, José de la Uz Pardos, con el objetivo de explorar oportunidades de colaboración e intercambio de buenas prácticas entre ambas administraciones en materia de innovación, desarrollo económico, turismo y gobernanza.

El encuentro, realizado en el salón Tancoyol de Palacio de Gobierno, tuvo su origen en la Semana de Querétaro 2026, donde ambas partes manifestaron interés por compartir fortalezas económicas, turísticas y de innovación.

Las Rozas de Madrid destaca por fomentar la innovación, el desarrollo tecnológico y la atracción de talento e inversión, área en la que ha sido distinguida con diversos premios.

Kuri González destacó los vínculos históricos, culturales y económicos entre ambas regiones, y señaló que más de 200 empresas de capital español están instaladas en la entidad.

Querétaro ya cuenta con antecedentes de inversión española relevantes, como el caso de ITP AERO, con 27 años de presencia en el estado, y el anuncio reciente de nueva inversión de Plásticos Durex.

Comitiva de funcionarios espa\u00f1oles y queretanos posa con obsequios institucionales durante la reuni\u00f3n en Palacio de Gobierno Integrantes de las delegaciones de Querétaro y Las Rozas de Madrid durante el intercambio de obsequios institucionales. rotativo.com.mx

Por su parte, el alcalde José de la Uz Pardos, quien también preside Las Rozas Innova y la Red Española de Ciudades Inteligentes, reconoció el avance del sector aeroespacial queretano y su apuesta por la empresa, el Estado de Derecho y la generación de empleos.

De la Uz Pardos compartió la visión de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID), que busca mejorar la experiencia de visitantes y residentes mediante información centralizada sobre turismo, comercio local y servicios públicos.

Durante su estancia en Querétaro, la delegación oficial de Las Rozas contempla una agenda de reuniones con dependencias estatales y municipales, recorridos por proyectos estratégicos y encuentros institucionales para identificar áreas de cooperación en innovación, desarrollo económico, ciudades inteligentes, turismo y transformación digital.

A la reunión asistieron, por parte española, el consejero del Gabinete de Alcaldía, Alejandro Saldaña González; la directora general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, Virginia Moreno Bonilla, y la coordinadora técnica, Amparo Troncoso Rubín. Por el gabinete estatal participaron la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, y la coordinadora de Relaciones Internacionales e Innovación Gubernamental, Erika Patricia González Maciel.

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