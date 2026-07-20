MéxicQ Zona Fest cierra con 160 mil asistentes y despedida de Los Ángeles Azules

La final entre España y Argentina y el concierto de Los Ángeles Azules pusieron fin a seis semanas de actividades junto al estadio Corregidora.

Aficionadas con playeras de España celebran con una bandera durante la final del Mundial en el MéxicQ Zona Fest de Querétaro

Asistentes al MéxicQ Zona Fest celebran con una bandera de España durante la transmisión de la final del Mundial en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Querétaro, 19 de julio de 2026.-

Con una asistencia acumulada superior a 160 mil personas y el concierto de Los Ángeles Azules como cierre musical, el MéxicQ Zona Fest concluyó este domingo su edición 2026 en las inmediaciones del estadio Corregidora, donde durante seis semanas las familias queretanas siguieron el Mundial de Futbol con pantalla gigante, actividades recreativas y espectáculos.

En la jornada final, más de 18 mil aficionados presenciaron la final del torneo entre España y Argentina, que culminó con la coronación de la selección española como campeona del mundo, seguida de la ceremonia de premiación. El concierto de Los Ángeles Azules cerró la velada con baile y música para las familias presentes.

El presidente municipal Felifer Macías, que asistió al cierre, señaló que el evento se convirtió en espacio de convivencia más allá de las preferencias individuales. "Miles de personas se van a acordar que vieron este Mundial aquí en el Zona Fest, donde fue un símbolo de unión, de festejar y apoyar a nuestra selección mexicana, donde se olvidaron ideologías, maneras de pensar y donde lo único que importó fue apoyar a México", declaró.

Macías informó que el recinto acogió a niñas, niños y personas mayores en un ambiente que calificó como familiar y seguro. Además de la transmisión de los partidos, el programa incluyó actividades recreativas, regalos y espectáculos de medio tiempo a lo largo de todas las jornadas.

El MéxicQ Zona Fest operó durante las seis semanas del torneo con base en el entorno del estadio Corregidora, consolidándose, según el municipio, como punto de encuentro para las familias de la capital queretana durante la Copa del Mundo 2026.

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