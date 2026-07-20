Querétaro, Querétaro, 19 de julio de 2026.-
Con una asistencia acumulada superior a 160 mil personas y el concierto de Los Ángeles Azules como cierre musical, el MéxicQ Zona Fest concluyó este domingo su edición 2026 en las inmediaciones del estadio Corregidora, donde durante seis semanas las familias queretanas siguieron el Mundial de Futbol con pantalla gigante, actividades recreativas y espectáculos.
En la jornada final, más de 18 mil aficionados presenciaron la final del torneo entre España y Argentina, que culminó con la coronación de la selección española como campeona del mundo, seguida de la ceremonia de premiación. El concierto de Los Ángeles Azules cerró la velada con baile y música para las familias presentes.
El presidente municipal Felifer Macías, que asistió al cierre, señaló que el evento se convirtió en espacio de convivencia más allá de las preferencias individuales. "Miles de personas se van a acordar que vieron este Mundial aquí en el Zona Fest, donde fue un símbolo de unión, de festejar y apoyar a nuestra selección mexicana, donde se olvidaron ideologías, maneras de pensar y donde lo único que importó fue apoyar a México", declaró.
Macías informó que el recinto acogió a niñas, niños y personas mayores en un ambiente que calificó como familiar y seguro. Además de la transmisión de los partidos, el programa incluyó actividades recreativas, regalos y espectáculos de medio tiempo a lo largo de todas las jornadas.
El MéxicQ Zona Fest operó durante las seis semanas del torneo con base en el entorno del estadio Corregidora, consolidándose, según el municipio, como punto de encuentro para las familias de la capital queretana durante la Copa del Mundo 2026.