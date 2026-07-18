San Juan del Río, Querétaro, 18 de julio de 2025.-El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, encabezó el arranque de los trabajos para la rehabilitación de la calle 12, en la colonia Indeco, en la zona Oriente de la demarcación.
La obra tiene una inversión de más de 3.4 millones de pesos, beneficiará a 360 sanjuanenses y se extenderá a lo largo de 315 metros.
Funcionarios municipales y vecinos de colonia Indeco en el arranque de la rehabilitación de la calle 12 rotativo.com.mx
Durante el inicio de los trabajos, Cabrera Valencia afirmó que la intervención en esta vialidad optimizará la movilidad en esa parte de la ciudad y mejorará la calidad de vida de las familias de la colonia.
Funcionarios municipales y vecinos de colonia Indeco en el arranque de la rehabilitación de la calle 12 rotativo.com.mx
La secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, detalló que los trabajos incluirán la rehabilitación de la red de agua potable, la construcción de banquetas y la colocación de empedrado húmedo. También contemplarán plantado de árboles, pintura de guarniciones y la nomenclatura de la calle.
Funcionarios municipales y vecinos de colonia Indeco en el arranque de la rehabilitación de la calle 12 rotativo.com.mx
San Juan del Río ha sostenido en años recientes un ritmo de obras de rehabilitación en colonias de la zona Oriente, con intervenciones que han incluido redes hidráulicas, pavimento y mejoras de imagen urbana en distintas colonias del municipio.