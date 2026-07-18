Roberto Cabrera arranca rehabilitación de calle 12 en colonia Indeco con 3.4 mdp

Los trabajos se extenderán 315 metros en la zona Oriente del municipio.

Funcionarios y vecinos reunidos en calle de tierra de colonia Indeco durante arranque de obra

Funcionarios municipales y vecinos de colonia Indeco en el arranque de la rehabilitación de la calle 12

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 18 de julio de 2025.-El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, encabezó el arranque de los trabajos para la rehabilitación de la calle 12, en la colonia Indeco, en la zona Oriente de la demarcación.

La obra tiene una inversión de más de 3.4 millones de pesos, beneficiará a 360 sanjuanenses y se extenderá a lo largo de 315 metros.

Funcionarios y vecinos reunidos en calle de tierra de colonia Indeco durante arranque de obra Funcionarios municipales y vecinos de colonia Indeco en el arranque de la rehabilitación de la calle 12 rotativo.com.mx

Durante el inicio de los trabajos, Cabrera Valencia afirmó que la intervención en esta vialidad optimizará la movilidad en esa parte de la ciudad y mejorará la calidad de vida de las familias de la colonia.

Funcionarios y vecinos reunidos en calle de tierra de colonia Indeco durante arranque de obra Funcionarios municipales y vecinos de colonia Indeco en el arranque de la rehabilitación de la calle 12 rotativo.com.mx

La secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, detalló que los trabajos incluirán la rehabilitación de la red de agua potable, la construcción de banquetas y la colocación de empedrado húmedo. También contemplarán plantado de árboles, pintura de guarniciones y la nomenclatura de la calle.

Funcionarios y vecinos reunidos en calle de tierra de colonia Indeco durante arranque de obra Funcionarios municipales y vecinos de colonia Indeco en el arranque de la rehabilitación de la calle 12 rotativo.com.mx

San Juan del Río ha sostenido en años recientes un ritmo de obras de rehabilitación en colonias de la zona Oriente, con intervenciones que han incluido redes hidráulicas, pavimento y mejoras de imagen urbana en distintas colonias del municipio.

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