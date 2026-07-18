Policía Estatal abandera a las peregrinas queretanas desde la Sierra Gorda hasta el límite con el Estado de México

El operativo cubre todo el trayecto queretano, con escolta vehicular, resguardo sanitario y coordinación interinstitucional para garantizar el paso sin incidentes.

Elemento de la POES y personal de Protección Civil estatal observan el avance del contingente femenino frente al escenario de la concentración, con la leyenda "Viva Cristo, Rey del Universo" visible al fondo

Elementos de la Policía Estatal de Querétaro (POES) y de Protección Civil acompañan a las peregrinas en su trayecto hacia la Basílica de Guadalupe, 18 de julio de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de julio de 2026.- Desde las primeras horas de la madrugada del sábado, un operativo interinstitucional mantiene escoltado el contingente femenino de la Diócesis de Querétaro que avanza hacia la Basílica de Guadalupe, en lo que representa uno de los recorridos de fe más extensos del estado: aproximadamente 400 kilómetros a pie desde Neblinas, en la Sierra Gorda queretana.

El operativo, coordinado entre la Policía Estatal de Querétaro (POES), Protección Civil estatal y brigadas del sector Salud, acompaña la columna de peregrinas en cada tramo del territorio queretano, desde los parajes serranos donde inició la marcha hasta el límite con el Estado de México, donde la escolta se transfiere a las autoridades mexiquenses.

Elementos de la POES se distribuyen a lo largo de la columna caminante: algunos regulan el tráfico vehicular sobre las vialidades que el contingente atraviesa, otros flanquean el recorrido a pie o en unidades con torretas activas para resguardar el avance. Personal de Protección Civil estatal refuerza el acompañamiento en los tramos de mayor concentración de peregrinas, identificado por el logotipo institucional de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.

El operativo no se limita a la seguridad vial. Las brigadas de Salud que acompañan el contingente tienen como encargo mantener un cerco sanitario que prevenga brotes gastrointestinales u otras enfermedades virales, riesgo latente en movilizaciones masivas que se prolongan varios días. En la edición varonil de 2025, la Secretaría de Salud estatal reportó atención a casi 2,000 consultas en el trayecto desde las mismas coordenadas de partida, con énfasis en deshidratación, ampollas y problemas gastrointestinales leves.

Las imágenes del sábado muestran al contingente avanzando tanto en tramos con luz matutina —en carreteras periféricas de la zona metropolitana de Querétaro— como en las horas nocturnas, con la escolta vehicular de la POES iluminando el recorrido con torretas. En uno de los puntos de concentración, visible una carroza con elementos de la Diócesis de Querétaro y la leyenda "Santísimo Sacramento", el operativo policial cubre el perímetro inmediato mientras la columna descansa brevemente sobre la carretera.

La tradición de la peregrinación diocesana al Tepeyac supera los 135 años de historia ininterrumpida. La edición femenina sale en fechas distintas a la varonil; ambas columnas parten desde Neblinas, Jalpan de Serra, en la Sierra Gorda, y convergen en distintos momentos hacia la capital del estado antes de proseguir su ruta. En la edición 2025, el contingente de mujeres sumó 13,700 peregrinas, según cifras informadas por autoridades religiosas.

La columna continuará su trayecto durante las próximas horas. El operativo se mantendrá activo hasta que el contingente cruce al Estado de México.

peregrinación tradiciones y costumbres seguridad movilidad

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