JAPAM suspenderá agua el lunes en 18 colonias de Rancho de Enmedio por mantenimiento al Pozo 33

Los trabajos en el Pozo 33 afectarán desde las 10:00 a.m. del lunes; el servicio regresará durante la noche.

Personal de JAPAM realiza trabajos de mantenimiento en un pozo de agua que provocarán la suspensión temporal del servicio en 18 colonias de Rancho de Enmedio, en San Juan del Río.

JAPAM suspenderá el suministro de agua en 18 colonias de Rancho de Enmedio, en San Juan del Río, este 20 de julio por trabajos de mantenimiento en el Pozo 33. Se recomienda a la población almacenar agua y administrar sus reservas durante la jornada.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 18 de julio de 2026.- Dieciocho colonias de la zona Rancho de Enmedio, en San Juan del Río, no tendrán agua el próximo lunes 20 de julio a partir de las 10:00 de la mañana.

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) realizará trabajos de mantenimiento en el Pozo 33 y estima restablecer el servicio durante la noche del mismo lunes.

Las colonias que tendrán afectación son: 3ra Granjas Banthí, Sagrado Corazón, Las Águilas I, II y III, Indeco, Comevi Banthí, La Magisterial, Villas de las Flores, Insurgentes, Col. Revolución, Francisco Villa, El Dorado, El Mirador, El Capricho, Col. Heraclio Bernal, Las Bugambilias, Praderas del Oriente y Paseos de Xhosdá.

JAPAM pidió a los residentes administrar sus tinacos o sistemas de almacenamiento para reducir las molestias durante la jornada de trabajo. El organismo municipal no precisó la duración estimada de la intervención ni si habrá servicio de pipa de respaldo.

Este tipo de intervenciones forma parte del mantenimiento de pozos que JAPAM realiza de manera regular en la red de distribución, misma que fue objeto de inversión en infraestructura hidráulica por 20 millones de pesos a partir de este año.

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