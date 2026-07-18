San Juan del Río, Querétaro, 18 de julio de 2026.- Dieciocho colonias de la zona Rancho de Enmedio, en San Juan del Río, no tendrán agua el próximo lunes 20 de julio a partir de las 10:00 de la mañana.
La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) realizará trabajos de mantenimiento en el Pozo 33 y estima restablecer el servicio durante la noche del mismo lunes.
Las colonias que tendrán afectación son: 3ra Granjas Banthí, Sagrado Corazón, Las Águilas I, II y III, Indeco, Comevi Banthí, La Magisterial, Villas de las Flores, Insurgentes, Col. Revolución, Francisco Villa, El Dorado, El Mirador, El Capricho, Col. Heraclio Bernal, Las Bugambilias, Praderas del Oriente y Paseos de Xhosdá.
JAPAM pidió a los residentes administrar sus tinacos o sistemas de almacenamiento para reducir las molestias durante la jornada de trabajo. El organismo municipal no precisó la duración estimada de la intervención ni si habrá servicio de pipa de respaldo.
Este tipo de intervenciones forma parte del mantenimiento de pozos que JAPAM realiza de manera regular en la red de distribución, misma que fue objeto de inversión en infraestructura hidráulica por 20 millones de pesos a partir de este año.