San Juan del Río, Querétaro, 18 de julio de 2025.- Diez dependencias y organismos del gobierno municipal de San Juan del Río instalaron mesas de atención ciudadana en Lomo de Toro, pintaron tres reductores de velocidad, realizaron una campaña de salud visual y distribuyeron árboles y jitomate a vecinos de la localidad, como parte de la edición número 46 de las jornadas de trabajo en comunidades.
El programa, denominado "Viernes en Lomo de Toro", reunió en la localidad al DIF municipal, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), y las secretarías de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Seguridad Pública y Desarrollo Agropecuario, entre otras áreas del ayuntamiento.
Vecinos de Lomo de Toro reciben árboles donados por la Dirección de Medio Ambiente y Ecología del municipio, como parte de la jornada "Viernes en Lomo de Toro". rotativo.com.mx
La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, a través de su Dirección de Obra Institucional, realizó la pintura de tres reductores de velocidad. La Dirección de Medio Ambiente y Ecología, dependiente de esa misma secretaría, donó ropa y árboles a habitantes de la comunidad.
Personal de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano pinta uno de los tres reductores de velocidad instalados en Lomo de Toro durante la jornada comunitaria. rotativo.com.mx
La Secretaría de Desarrollo Social entregó jitomate y abrió registro para la adquisición de productos a bajo costo. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario instaló mesa de atención y atendió registros. En paralelo, se realizó una campaña de salud visual para vecinos de la localidad.
Un vecino de Lomo de Toro recibe un examen de la vista durante la campaña de salud visual realizada en la jornada comunitaria número 46. rotativo.com.mx
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó un encuentro con líderes comunitarios de Lomo de Toro al inicio de la jornada, acompañado por integrantes del gabinete municipal. Cabrera Valencia señaló, según el boletín emitido por el ayuntamiento, que el trabajo en equipo entre ciudadanía y gobierno permite ofrecer "más y mejores resultados" para los habitantes del municipio.
Un habitante de Lomo de Toro acomoda cajas de jitomate entregado por la Secretaría de Desarrollo Social durante la jornada comunitaria en la localidad. rotativo.com.mx
El programa de jornadas en comunidades lleva desde el inicio de la administración llevando servicios municipales directamente a localidades del municipio; la edición 46 en Lomo de Toro es la más reciente de una serie que ha incluido, entre otras localidades, La Valla, La Mesa de San Antonio, Estancia de Bordos y Santa Rita.
En cada jornada comunitaria se instalan mesas de atención y brigadas operativas ejecutan trabajos de mantenimiento.
El ayuntamiento no precisó en su comunicado el número de vecinos atendidos durante la jornada en Lomo de Toro.