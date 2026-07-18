Querétaro, Querétaro, 18 de julio de 2026.-Veinte empresas que integraron a 155 personas de grupos de atención prioritaria en sus plantillas laborales recibieron este jueves el distintivo "Talento sin Barreras", en un acto encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González junto con titulares de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) y la Secretaría del Trabajo del estado de Querétaro.
Las personas contratadas provienen de los municipios de El Marqués, San Juan del Río y Querétaro. De las 20 compañías reconocidas, ocho obtuvieron además una reducción del Impuesto sobre Nómina (EGMO), un estímulo fiscal vinculado directamente a la contratación incluyente.
El titular de la SEDESU, Marco Antonio Del Prete Tercero, sostuvo que el crecimiento empresarial también se mide en la capacidad de generar oportunidades e incluir a quienes enfrentan mayores barreras de acceso al mercado laboral. Atribuyó a las 20 empresas participantes el mérito de demostrar que la inclusión transforma tanto a las organizaciones como a las personas que incorporan.
Del Prete Tercero reiteró el respaldo del gobierno estatal para continuar impulsando políticas que reconozcan a las empresas socialmente responsables, a través de la coordinación entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil.
La titular de la Secretaría del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, destacó la labor del Centro Estatal de Empleabilidad en el acompañamiento a personas en búsqueda de trabajo, y agradeció el compromiso de las empresas que valoran el talento por encima de las condiciones personales de cada solicitante.
El distintivo "Talento sin Barreras" forma parte de la política de empleo del gobierno estatal, que en ediciones previas incluyó el programa distintivo Sin Brecha para incentivar buenas prácticas de inclusión en el sector privado. El programa estatal de empleo ha destinado recursos similares a la formación y vinculación de grupos vulnerables en años recientes.
La ceremonia se realizó en el Palacio de Gobierno del estado. El boletín oficial no detalla los nombres de las 20 empresas reconocidas ni el periodo de vigencia del distintivo.