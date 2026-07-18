Querétaro, 18 de julio de 2026.-Los contingentes de la 136 Peregrinación Masculina de la Diócesis de Querétaro al Tepeyac avanzan este viernes sobre la Carretera San Luis Potosí con destino a Santa Rosa Jáuregui, en la capital del estado, informó la Coordinación de Protección Civil del Municipio de Querétaro, que mantiene el acompañamiento y monitoreo de las columnas.
Las autoridades municipales y estatales pidieron a los automovilistas que transiten por las carreteras y vialidades donde se desplazan los peregrinos reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y acatar las indicaciones del personal de Protección Civil y de las corporaciones de seguridad desplegadas en el lugar.
La peregrinación masculina celebra este año su edición número 136 bajo el lema "Viva Cristo, Rey de la Paz". De acuerdo con cifras de la Diócesis de Querétaro, se prevé la participación de alrededor de 45 mil hombres en esta edición, que partió de distintos puntos del estado —incluyendo la comunidad de Neblinas, en Landa de Matamoros, y la ciudad de Querétaro— con salidas escalonadas entre el 11 y el 19 de julio.
La llegada de la columna masculina a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe está programada para el 26 de julio, donde se celebrará una misa concelebrada presidida por el obispo de Querétaro, Fidencio López Plaza.
En ediciones previas la peregrinación ha consolidado su dimensión: en 2025, la columna masculina registró 32 mil participantes varones, cifra que en 2026 se proyecta superar de manera significativa. En conjunto, la movilización 2026 —que incluye la columna femenina (edición 64) y la ciclista— prevé reunir a más de 80 mil peregrinos originarios de los 18 municipios de la entidad.
Las autoridades reiteraron que el operativo de seguridad y atención prevé la coordinación con dependencias federales, estatales y municipales a lo largo del recorrido.