Contingente masculino de la peregrinación al Tepeyac avanza por la capital queretana rumbo a Santa Rosa Jáuregui

Autoridades estatales y municipales piden a automovilistas reducir velocidad y seguir indicaciones en las vialidades donde avanzan las columnas.

Columna de peregrinos hombres avanzando sobre carretera de Querétaro, portando estandartes guadalupanos, durante la 136 Peregrinación Masculina al Tepeyac 2026

Contingentes de la columna masculina transitan sobre la Carretera San Luis Potosí en la capital queretana, rumbo a Santa Rosa Jáuregui, en el marco de la 136 Peregrinación al Tepeyac 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de julio de 2026.-Los contingentes de la 136 Peregrinación Masculina de la Diócesis de Querétaro al Tepeyac avanzan este viernes sobre la Carretera San Luis Potosí con destino a Santa Rosa Jáuregui, en la capital del estado, informó la Coordinación de Protección Civil del Municipio de Querétaro, que mantiene el acompañamiento y monitoreo de las columnas.

Las autoridades municipales y estatales pidieron a los automovilistas que transiten por las carreteras y vialidades donde se desplazan los peregrinos reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y acatar las indicaciones del personal de Protección Civil y de las corporaciones de seguridad desplegadas en el lugar.

La peregrinación masculina celebra este año su edición número 136 bajo el lema "Viva Cristo, Rey de la Paz". De acuerdo con cifras de la Diócesis de Querétaro, se prevé la participación de alrededor de 45 mil hombres en esta edición, que partió de distintos puntos del estado —incluyendo la comunidad de Neblinas, en Landa de Matamoros, y la ciudad de Querétaro— con salidas escalonadas entre el 11 y el 19 de julio.

La llegada de la columna masculina a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe está programada para el 26 de julio, donde se celebrará una misa concelebrada presidida por el obispo de Querétaro, Fidencio López Plaza.

En ediciones previas la peregrinación ha consolidado su dimensión: en 2025, la columna masculina registró 32 mil participantes varones, cifra que en 2026 se proyecta superar de manera significativa. En conjunto, la movilización 2026 —que incluye la columna femenina (edición 64) y la ciclista— prevé reunir a más de 80 mil peregrinos originarios de los 18 municipios de la entidad.

Las autoridades reiteraron que el operativo de seguridad y atención prevé la coordinación con dependencias federales, estatales y municipales a lo largo del recorrido.

peregrinación seguridad movilidad tradiciones y costumbres

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