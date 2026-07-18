Vinculan a proceso a Isaí "N" por robo a casa habitación en El Marqués

El imputado fue sorprendido por el propietario mientras presuntamente sustraía objetos del domicilio; la Policía Municipal de El Marqués realizó la detención.

Gráfico institucional de la Fiscalía General del Estado de Querétaro sobre vinculación a proceso por robo a casa habitación en El Marqués

La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Isaí "N" por robo a casa habitación en El Marqués. La autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, Querétaro, 18 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Isaí "N" por el delito de robo a casa habitación, derivado de hechos ocurridos en el municipio de El Marqués.

De acuerdo con la investigación de la dependencia, el imputado ingresó sin autorización al domicilio de la víctima y presuntamente intentó apoderarse de objetos que se encontraban en el interior del inmueble. Fue el propio propietario quien lo sorprendió, situación que lo llevó a activar la línea de emergencias 911.

Con apoyo de la Policía Municipal de El Marqués, el probable responsable fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso a Isaí "N" por el delito de robo a casa habitación, con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía. La jueza o juez de Control impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada y concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía no precisó la fecha exacta en que ocurrieron los hechos ni la ubicación específica del inmueble dentro del municipio.

seguridad criminalidad sucesos

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