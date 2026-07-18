El Marqués, Querétaro, 18 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Isaí "N" por el delito de robo a casa habitación, derivado de hechos ocurridos en el municipio de El Marqués.
De acuerdo con la investigación de la dependencia, el imputado ingresó sin autorización al domicilio de la víctima y presuntamente intentó apoderarse de objetos que se encontraban en el interior del inmueble. Fue el propio propietario quien lo sorprendió, situación que lo llevó a activar la línea de emergencias 911.
Con apoyo de la Policía Municipal de El Marqués, el probable responsable fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente.
Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso a Isaí "N" por el delito de robo a casa habitación, con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía. La jueza o juez de Control impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada y concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía no precisó la fecha exacta en que ocurrieron los hechos ni la ubicación específica del inmueble dentro del municipio.