El Marqués, 19 de julio de 2026.- Un vehículo volcó sobre la carretera San Miguel Amazcala-Atongo, en el municipio de El Marqués, en un percance que dejó un solo ocupante con lesiones de carácter leve.
Paramédicos de la Coordinación de Protección Civil de El Marqués valoran al conductor lesionado tras la volcadura en la carretera San Miguel Amazcala-Atongo. Facebook/Protección Civil El Marqués.
De acuerdo con la Coordinación de Protección Civil de El Marqués, la sección Médica Prehospitalaria acudió al sitio del accidente y valoró al conductor, único involucrado en el siniestro. Los paramédicos determinaron que las lesiones eran leves y que el afectado no requirió traslado a una unidad hospitalaria.
El impacto de la volcadura dejó el parabrisas roto y daños visibles en el interior del vehículo. Facebook/Protección Civil El Marqués.
En paralelo, la sección de Rescate de la misma corporación municipal llevó a cabo las maniobras de control y mitigación de riesgos en la zona donde quedó el vehículo volcado, con el objetivo de garantizar la seguridad en el tramo afectado y prevenir incidencias adicionales.
Personal de la sección de Rescate de Protección Civil de El Marqués realiza maniobras de control y mitigación de riesgos en el sitio del percance. Facebook/Protección Civil El Marqués.
La carretera que comunica las comunidades de San Miguel Amazcala y Atongo, en el municipio de El Marqués, registra tránsito habitual de vehículos particulares y de carga que conectan distintas localidades rurales del municipio. Protección Civil de El Marqués no informó sobre la causa del percance ni precisó si fue necesario algún cierre temporal de la vialidad.