Volcadura en carretera San Miguel Amazcala-Atongo deja un lesionado leve; Protección Civil de El Marqués controló la zona

La sección de Rescate realizó el control de riesgos en el lugar mientras los paramédicos prehospitalarios atendían al conductor.

Vehículo volcado a un costado de la carretera San Miguel Amazcala-Atongo, en El Marqués

El vehículo quedó volcado sobre la carretera que comunica San Miguel Amazcala con Atongo, en el municipio de El Marqués.

Facebook/Protección Civil El Marqués.
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

El Marqués, 19 de julio de 2026.- Un vehículo volcó sobre la carretera San Miguel Amazcala-Atongo, en el municipio de El Marqués, en un percance que dejó un solo ocupante con lesiones de carácter leve.

Personal de Protecci\u00f3n Civil atiende a un hombre lesionado tras la volcadura de un veh\u00edculo en El Marqu\u00e9s Paramédicos de la Coordinación de Protección Civil de El Marqués valoran al conductor lesionado tras la volcadura en la carretera San Miguel Amazcala-Atongo. Facebook/Protección Civil El Marqués.

De acuerdo con la Coordinación de Protección Civil de El Marqués, la sección Médica Prehospitalaria acudió al sitio del accidente y valoró al conductor, único involucrado en el siniestro. Los paramédicos determinaron que las lesiones eran leves y que el afectado no requirió traslado a una unidad hospitalaria.

Interior y parabrisas destrozados del veh\u00edculo volcado en El Marqu\u00e9s El impacto de la volcadura dejó el parabrisas roto y daños visibles en el interior del vehículo. Facebook/Protección Civil El Marqués.

En paralelo, la sección de Rescate de la misma corporación municipal llevó a cabo las maniobras de control y mitigación de riesgos en la zona donde quedó el vehículo volcado, con el objetivo de garantizar la seguridad en el tramo afectado y prevenir incidencias adicionales.

Rescatista de Protecci\u00f3n Civil revisa un veh\u00edculo volcado en El Marqu\u00e9s Personal de la sección de Rescate de Protección Civil de El Marqués realiza maniobras de control y mitigación de riesgos en el sitio del percance. Facebook/Protección Civil El Marqués.

La carretera que comunica las comunidades de San Miguel Amazcala y Atongo, en el municipio de El Marqués, registra tránsito habitual de vehículos particulares y de carga que conectan distintas localidades rurales del municipio. Protección Civil de El Marqués no informó sobre la causa del percance ni precisó si fue necesario algún cierre temporal de la vialidad.

accidente sucesos seguridad movilidad

Reciente

Aficionadas con playeras de España celebran con una bandera durante la final del Mundial en el MéxicQ Zona Fest de Querétaro
Querétaro

MéxicQ Zona Fest cierra con 160 mil asistentes y despedida de Los Ángeles Azules

La final entre España y Argentina y el concierto de Los Ángeles Azules pusieron fin a seis semanas de actividades junto al estadio Corregidora.

Barreras viales naranjas delimitan los carriles centrales cerrados del bulevar Bernardo Quintana durante la noche del 18 de julio de 2026, dentro del operativo por la obra del Tren México-Querétaro en Querétaro.
Editorial

Municipio reporta caída del 21% en aforo vehicular en Bernardo Quintana tras primer día con carriles reducidos

El tiempo promedio de traslado aumentó únicamente seis minutos; el cierre total nocturno de 23:00 a 5:00 horas permanece vigente.

Columna de peregrinos hombres avanzando sobre carretera de Querétaro, portando estandartes guadalupanos, durante la 136 Peregrinación Masculina al Tepeyac 2026
Querétaro

Contingente masculino de la peregrinación al Tepeyac avanza por la capital queretana rumbo a Santa Rosa Jáuregui

Autoridades estatales y municipales piden a automovilistas reducir velocidad y seguir indicaciones en las vialidades donde avanzan las columnas.

Funcionarios y vecinos reunidos en calle de tierra de colonia Indeco durante arranque de obra
San Juan del Río

Roberto Cabrera arranca rehabilitación de calle 12 en colonia Indeco con 3.4 mdp

Los trabajos se extenderán 315 metros en la zona Oriente del municipio.