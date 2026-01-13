Ciudad de México, 13 de enero de 2026. — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el incremento de 60 por ciento en cirugías realizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social respecto a 2018, resultado del reconocimiento del acceso a la salud pública como un derecho fundamental.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal informó que el ISSSTE realizó 308 mil 579 cirugías en 2025, mientras que el IMSS Bienestar superó sus metas al brindar más de 51 millones de consultas y realizar 250 trasplantes.

El gobierno federal trabaja hacia la construcción de un sistema universal de salud que permita a los derechohabientes atenderse en cualquiera de las tres instituciones principales.

"Esto es resultado de un reconocimiento de lo público y de que lo público tiene que ser lo mejor, que está bien que haya medicina privada, pero lo público tiene que ser de absoluta calidad", aseguró la presidenta durante su conferencia.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, explicó que como parte de la Estrategia 2-30-100 se realizaron 14 millones más de atenciones médicas que en 2024.

Las consultas de especialidad incrementaron 48 por ciento respecto a 2018, alcanzando 29.2 millones de atenciones, mientras que las consultas de medicina interna registraron un aumento del 21 por ciento.

Meta de 2.15 millones de cirugías para 2026

Robledo Aburto anunció que para el presente año la meta es realizar 2.15 millones de cirugías, 32 millones de consultas de especialidad y 108 millones de consultas de Medicina Familiar. En 2025 se registraron 1.79 millones de cirugías, 670 mil más que en 2018.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, detalló que su institución superó la meta anual al realizar 308 mil 579 procedimientos quirúrgicos y ofrecer 24 millones 291 mil 189 consultas.

Los resultados se deben a la reparación de 49 quirófanos y la apertura de 28 adicionales, explicó el funcionario.

Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, precisó que en 2025 la institución otorgó 103 por ciento de su meta anual al brindar más de 51 millones de consultas generales.

Las consultas de especialidad alcanzaron 123 por ciento de la meta establecida con más de 6 millones de atenciones, mientras se realizaron más de 500 mil partos y se inauguraron 15 hospitales y cuatro Centros de Salud.

Cuatro hospitales iniciarán operaciones en primer trimestre

Para 2026, el gobierno federal proyecta iniciar operaciones del Hospital Oncológico para la Mujer en la Ciudad de México en febrero, el Hospital General Agustín O' Horán en Mérida en marzo y el Hospital General de Ciudad Madero en Tamaulipas también en marzo. El Hospital General de Jiutepec, Morelos, abrirá sus puertas en febrero.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, anunció la creación de un Centro Diagnóstico de Alta Especialidad en Tlalpan que beneficiará a pacientes con tres equipos PET-CT para realizar 90 estudios diarios y cinco equipos de resonancia magnética que llevarán a cabo 100 estudios diarios. El centro estará ubicado junto a los Institutos Nacionales de Salud.

La presidenta Sheinbaum enfatizó que el objetivo es consolidar un sistema universal de salud que fortalezca la colaboración entre las tres instituciones principales del sector, garantizando atención de calidad mediante más Centros de Salud, hospitales de especialidad y el abasto de medicamentos con las Rutas de la Salud.