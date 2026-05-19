Sheinbaum invertirá 181 mil mdp para sumar 9,139 camas

Ciudad de México, 19 de mayo de 2026. — Ciento ochenta y un mil millones de pesos. Esa es la cifra que el gobierno federal comprometió este martes para construir 50 hospitales nuevos, ampliar 47 y ejecutar 55 sustituciones que sumarán 9,139 camas hospitalarias al sistema público de salud hacia septiembre de 2030.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria durante la conferencia matutina en Palacio Nacional y proyectó que México pasará de 96,966 camas registradas al inicio del sexenio a 106,105 al cierre.

La mandataria federal sostuvo que la inversión consolida una expansión que comenzó en la administración de Andrés Manuel López Obrador, periodo en el que se construyeron 7,404 camas.

Sumadas a las que proyecta su gobierno, ambas administraciones de la llamada Cuarta Transformación dejarán 16,543 camas nuevas, 80 por ciento más que las 9,214 edificadas durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto juntos, según el desglose presentado en la mañanera.

La presidenta enmarcó el anuncio como parte del avance hacia el Sistema Universal de Salud que busca articular al IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex bajo un mismo esquema de atención.

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, detalló que la construcción de 50 hospitales nuevos aportará 6,364 camas, las 47 ampliaciones sumarán 1,001 y las 55 sustituciones y mejoras mayores agregarán 1,774.

El subsecretario expuso que entre 1983 y 2018 el IMSS apenas creció en 4,300 camas, frente a 29,500 edificadas entre 1943 y 1982, y proyectó que en el periodo 2019-2030 esa institución sumará 12,000 unidades.

"Vamos a cerrar el sexenio con 9 mil 139 camas adicionales en las tres instituciones de salud el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar y Pemex", afirmó Sheinbaum durante la conferencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la conferencia matutina donde anunció el Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria 2024-2030. rotativo.com.mx

La presidenta agregó que el plan se complementa con la apertura de más Centros de Salud, la contratación de más de 14 mil médicos especialistas y un abasto de medicamentos que se mantiene por encima del 80 por ciento en las instituciones públicas.

El IMSS suma 19 frentes activos y siete hospitales inaugurados

Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, reportó que en los primeros 18 meses de la actual administración el instituto inauguró siete hospitales: Ciudad Juárez, Ensenada, Tuxtla Gutiérrez, Puebla, Iztapalapa, Ciudad del Carmen y Hermosillo.

Además, mantiene 19 frentes de obra en Guanajuato, Sonora, Hidalgo, Yucatán, Baja California, Morelos, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Sinaloa, Baja California Sur, Michoacán y Colima.

Alejandro Svarch Pérez, titular del IMSS Bienestar, expuso que el plan contempla 81 nuevos hospitales en su institución: 18 ya inaugurados, 13 en construcción y 50 en planeación.

Al corte del 13 de mayo, el organismo había otorgado 19.8 millones de consultas en 2026, un crecimiento mensual de 61 por ciento frente al año pasado, con la meta de cerrar el año en 60 millones y llegar a 100 millones anuales hacia 2030.

El director general anunció además metas de 15 millones de consultas de especialidad y 1.21 millones de cirugías para el cierre del sexenio.

¿Qué obras del ISSSTE están en proceso?

Martí Batres Guadarrama, director del ISSSTE, encabezó desde el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz la entrega de 31 camas eléctricas nuevas, que se suman a 103 distribuidas en Mérida y 10 en Campeche.

El funcionario reportó obras concluidas en las Unidades de Medicina Familiar de Guelatao, San Buenaventura y San Miguel, así como en la Clínica Hospital de Uruapan.

Entre los proyectos en proceso destacan el Hospital General de Tampico, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, el Hospital Regional de Chetumal, la Clínica de Medicina Familiar de Naucalpan y las UMF de Tapanatepec, Huautla, Tixkokob, Hecelchakán, Arcelia y Rosarito.

Las obras de construcción recién iniciadas incluyen el Hospital de Cherán y el rescate del antiguo Hospital "Vasco de Quiroga" en Michoacán, la ampliación de la Clínica Hospital de Chilpancingo, los Centros de Salud de Servicios Ampliados en Texcoco y Rincón de Romos, y el Hospital General de Cancún.

La distribución territorial concentra los mayores volúmenes de proyectos en Chiapas, con 14 obras; Oaxaca, con 12; y Estado de México, con ocho, entidades que históricamente han presentado rezagos en atención sanitaria.

La presidenta sostuvo que esa lógica busca atender la deuda con regiones donde la cobertura sanitaria sigue fragmentada, particularmente fuera de las zonas metropolitanas.